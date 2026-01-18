Легендарная Уильямс на Australian Open: исторический рекорд и шаг от сенсации (видео)

Как сыграла легенда

45-летняя семикратная чемпионка турниров Grand Slam в первом круге соревнований играла с сербкой Ольгой Данилович (WTA 69). Поединок выдался чрезвычайно напряженным. Он длился 2 часа и 19 минут и завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Сербии.

При этом Уильямс была очень близка к победе. В решающем третьем сете американка вела 4:0, однако не смогла удержать преимущество. Данилович выиграла шесть геймов подряд и оформила камбэк.

Уильямс вошла в историю

Несмотря на поражение, Винус Уильямс установила исторический рекорд Australian Open. Она стала самой возрастной участницей основной сетки турнира, выйдя на корт в возрасте 45 лет и 215 дней.

Таким образом американка превзошла предыдущее достижение японки Кимико Датэ-Крумм, которая в 2015-м выступала на Australian Open в 44 года.

Этот матч стал для Винус первым выступлением на Australian Open с 2021 года. Американка также пыталась одержать первую победу на турнирах Grand Slam с Уимблдона-2021, однако сделать этого не удалось.

Сейчас Уильямс занимает 576-е место в рейтинге WTA, но ее выход на корт в Мельбурне вновь подтвердил: даже в 45 лет легенда мирового тенниса способна навязывать борьбу соперницам из топ-100.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии, в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда получила 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии Большого Шлема взяла в парном разряде.

В общем получила 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс - сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

В 2011 году Винус поставили диагноз синдрома Шегрена - аутоиммунного заболевания, которое отбирает у человека энергию, вызывает усталость и боль в суставах. С этим заболеванием Винус боролась до 2017-го.