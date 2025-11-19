ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Леброн Джеймс громко вернулся в НБА и на глазах Михайлюка установил уникальный рекорд (видео)

Среда 19 ноября 2025 11:41
UA EN RU
Леброн Джеймс громко вернулся в НБА и на глазах Михайлюка установил уникальный рекорд (видео) Фото: Леброн Джеймс (instagram.com/kingjames)
Автор: Андрей Костенко

Легендарный Леброн Джейм впервые появился на площадке в текущем сезоне НБА. Возвращение оказалось громким и рекордным.

О том, как звездный баскетболист переписал историю лиги - рассказывает РБК-Украина.

Историческое достижение легенды

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" официально стал абсолютным рекордсменом НБА по количеству проведенных сезонов. В матче регулярного чемпионата против "Юты Джаз" он вышел в стартовом составе, начав свою 23-ю кампанию в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Таким образом Леброн обошел Винса Картера, который завершил карьеру с показателем 22 сезона.

Дебют Джеймса в этом году состоялся с опозданием - он пропустил старт чемпионата из-за болезни. Возвращение легенды стало главным событием дня в НБА.

Леброн Джеймс громко вернулся в НБА и на глазах Михайлюка установил уникальный рекорд (видео)

Вклад в победу "Лейкерс"

В своем первом матче сезона 40-летний Джеймс провел на площадке 30 минут. За это время он набрал 11 очков, сделал 12 результативных передач и 3 подбора.

Его команда уверенно победила "Юту" со счетом 140:126.

В стартовом составе "джазменов" на игру вышел украинец Святослав Михайлюк. Он провел на площадке 25 минут, за которые набрал 13 очков, оформил три подбора и 1 передачу при 1 потере.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу "Сент-Винсент - Сент-Мэри". На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений приобрел статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне-2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном-2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на трех Олимпийских играх (2008, 2012, 2024).

В прошлом сезоне он вошел в историю, сыграв на одной площадке вместе со своим сыном Бронни - впервые в истории лиги отец и сын выступали за одну команду.

Имя Леброна Джеймса связывают с вероятным появлением в НБА новой команды из Лас-Вегаса.

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол НБА Леброн Джеймс
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского