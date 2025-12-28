Квиткова и Кот очаровали романтикой на "Танцях з зірками", но нарвались на критику Кухар

Как Квиткова и Кот "зажгли" паркет

Пара решила танцевать Фокстрот. Они воссоздали настоящую романтическую историю под песню Монатика.

Квиткова танцевала в белоснежном платье, весь паркет был покрыт лепестками роз. Кот выступил в роли влюбленного избранника Даши. И они сумели передать всю атмосферу.

Квиткова и Кот (скриншоты)

Выступление Квитковой и Кота - видео

Судьи оценили танец по-разному. Певец Дмитрий Монатик был в восторге. Он отметил, что не ожидал, что Даша будет танцевать так красиво.

"Квиткова - это уже звучит сказочно. Выглядело так легко, романтично, не побоюсь этого слова, эротично... Даш, я в шоке, ты очень красиво танцуешь", - сказал Монатик.

А вот Екатерина Кухар не была довольна на все 100%. Она критиковала Дашу, ведь не увидела техники и правильно выполненных танцевальных "па".

"Действительно, сильно и красиво. Я так понимаю, что мы увидели черновик вашей брачной ночи", - Кухар.

Дмитрий Дикусар не стал ругать Квиткову. Вместо этого он отметил, что ждал немного большего от Кота.

"Я ждал больше фокстрота", - сказал Дикусар.

В итоге, оценки судей следующие: