Том Круз получил почетный "Оскар" на церемонии Governors Awards 2025 (фото)

Речь, которая тронула зал

Награду Крузу вручил Алехандро Г. Иньярриту - режиссер его нового фильма, который выйдет в октябре 2026 года.

Выйдя на сцену, актер поблагодарил всех, кто посвятил жизнь кино, и отметил его объединяющую силу.

"Кино путешествует по миру. Оно помогает мне ценить и уважать наши различия. И в то же время показывает нашу общую человечность. Мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе - и именно в этом сила этого вида искусства", - сказал Круз во время речи.

Звезда "Миссии невыполнимой" также вспомнил, как в детстве родилась его любовь к кино.

"Я был маленьким ребенком в темном зале, когда луч света разрезал воздух и взорвался на экране. Тогда мир стал больше, чем я мог себе представить. Это зажгло во мне жажду приключений и желание рассказывать истории", - вспомнил актер со сцены.

Том Круз (фото: Getty Images)

Во время церемонии Том Круз, который по этому случаю выбрал классический черный смокинг, поделил сцену с другими лауреатами - Долли Партон, Дебби Аллен и Винн Томас.

Президент Академии Джанет Янг ранее выразила восхищение актером и его влиянием на индустрию.

"Невероятная преданность Круза нашему сообществу кинематографистов, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех", - подчеркнула Янг в заявлении Академии.

Накануне вручения премии актер показал свою непринужденность и хорошее настроение.

Во время предцеремониального мероприятия он танцевал буги вместе с хореографом Дебби Аллен, также номинированной на почетный "Оскар".

"Это было невероятно весело - Том просто светился энергией", - написал в своем Instagram продюсер и диджей D-Nice, который опубликовал видео танцев звезд.

Tom Cruise dancing last night at the Governors Awards.

pic.twitter.com/ApiGdEqQ1A - Oscar Race (@TheOscarRace) 17 ноября 2025 года

Наследие Круза в Голливуде

В течение карьеры Том Круз четыре раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Рожденный четвертого июля", "Джерри Магуайр", "Магнолия" и как продюсер ленты "Лучший стрелок: Маверик".

Его франшиза "Миссия невыполнима", которая длится уже более 30 лет, стала символом самоотверженности актера - он выполнял большинство трюков самостоятельно, от полета на самолете до прыжков со скалы на мотоцикле.

"Моя работа - не просто профессия. Это часть меня", - подчеркнул Круз в своей речи, объясняя, почему продолжает рисковать ради любимого дела.

Том Круз (фото: Getty Images)

В 2023 году Стивен Спилберг назвал Круза "человеком, который спас Голливуд", после того как "Лучший стрелок: Маверик" стал самым кассовым фильмом года.

"Ты спас Голливуд и, возможно, весь кинотеатральный прокат", - обратился тогда к Крузу режиссер во время обеда номинантов на "Оскар", что стало мемом в сети.

К слову, сама 98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года, а проведет ее снова Конан О'Брайен.

Предварительное голосование начнется в декабре, а номинантов объявят 22 января 2026 года.