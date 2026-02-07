В шаге от финала Олимпиады: что помешало украинке Коцар сделать сенсацию
Украинская фристайлистка Екатерина Коцар начала выступления на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Украинка соревновалась за выход в финал слоупстайла, продемонстрировав достойный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Ход квалификации и результаты украинки
Согласно регламенту соревнований, для попадания в решающую стадию участницам необходимо было войти в двенадцатку лучших по итогам двух попыток. В зачет шел только высший балл за одно из выступлений.
Первый спуск принес Коцар 36.03 балла, что позволило ей на время закрепиться на 13-й позиции.
Однако впоследствии соперницы улучшили свои показатели, оттеснив украинку ниже в турнирной таблице.
Во время второй попытки Екатерина существенно прибавила в сложности и чистоте исполнения, получив от судей 50.78 балла.
Этого результата оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд - Коцар завершила соревнования на 14-м месте, остановившись всего в двух шагах от проходной зоны.
Кто прошел дальше
Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Швейцарии Матильда Гремо (79.15 балла).
Вторую строчку заняла титулованная китаянка Айлин Гу, которая после неудачного старта сумела реабилитироваться во второй попытке.
Топ-3 квалификации и результат украинки:
- Матильда Гремо (Швейцария) - 79.15
- Айлин Гу (Китай) - 75.35
- Кирсти Мюр (Великобритания) - 64.98
...
- 13. Екатерина Коцар (Украина) - 50.78
Шанс на реванш в коронной дисциплине
Стоит отметить, что Коцар прибыла на Игры-2026 в статусе вице-чемпионки этапа Кубка мира, который она завоевала в американском Стимбоуте. Именно дисциплина бигейр является профильной для украинки.
Следующее выступление Екатерины состоится в субботу, 14 февраля. Квалификационные старты в бигейре начнутся в 20:30 по киевскому времени.
Финальный блок в женском слоупстайле, где уже не будет участвовать представительница Украины, запланирован на 9 февраля.
