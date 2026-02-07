В шаге от финала Олимпиады: что помешало украинке Коцар сделать сенсацию

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар начала выступления на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Украинка соревновалась за выход в финал слоупстайла, продемонстрировав достойный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Ход квалификации и результаты украинки

Согласно регламенту соревнований, для попадания в решающую стадию участницам необходимо было войти в двенадцатку лучших по итогам двух попыток. В зачет шел только высший балл за одно из выступлений.

Первый спуск принес Коцар 36.03 балла, что позволило ей на время закрепиться на 13-й позиции.

Однако впоследствии соперницы улучшили свои показатели, оттеснив украинку ниже в турнирной таблице.

Во время второй попытки Екатерина существенно прибавила в сложности и чистоте исполнения, получив от судей 50.78 балла.

Этого результата оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд - Коцар завершила соревнования на 14-м месте, остановившись всего в двух шагах от проходной зоны.

Кто прошел дальше

Лучший результат в квалификации продемонстрировала представительница Швейцарии Матильда Гремо (79.15 балла).

Вторую строчку заняла титулованная китаянка Айлин Гу, которая после неудачного старта сумела реабилитироваться во второй попытке.

Топ-3 квалификации и результат украинки:

Матильда Гремо (Швейцария) - 79.15 Айлин Гу (Китай) - 75.35 Кирсти Мюр (Великобритания) - 64.98

...

13. Екатерина Коцар (Украина) - 50.78

Шанс на реванш в коронной дисциплине

Стоит отметить, что Коцар прибыла на Игры-2026 в статусе вице-чемпионки этапа Кубка мира, который она завоевала в американском Стимбоуте. Именно дисциплина бигейр является профильной для украинки.

Следующее выступление Екатерины состоится в субботу, 14 февраля. Квалификационные старты в бигейре начнутся в 20:30 по киевскому времени.

Финальный блок в женском слоупстайле, где уже не будет участвовать представительница Украины, запланирован на 9 февраля.