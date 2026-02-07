ua en ru
За крок від фіналу Олімпіади: що завадило українці Коцар зробити сенсацію

Субота 07 лютого 2026 14:11
За крок від фіналу Олімпіади: що завадило українці Коцар зробити сенсацію Катерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Українська фристайлістка Катерина Коцар розпочала виступи на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Українка змагалася за вихід у фінал слоупстайлу, продемонструвавши гідний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте: Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2026

Перебіг кваліфікації та результати українки

Згідно з регламентом змагань, для потрапляння до вирішальної стадії учасницям необхідно було увійти до дванадцятки найкращих за підсумками двох спроб. У залік йшов лише найвищий бал за один із виступів.

Перший спуск приніс Коцар 36.03 бала, що дозволило їй на певний час закріпитися на 13-й позиції.

Проте згодом суперниці покращили свої показники, відтіснивши українку нижче в турнірній таблиці.

Під час другої спроби Катерина суттєво додала у складності та чистоті виконання, отримавши від суддів 50.78 бала.

Цього результату виявилося недостатньо для проходу в наступний раунд - Коцар завершила змагання на 14-му місці, зупинившись лише за дві сходинки від прохідної зони.

Хто пройшов далі

Найкращий результат у кваліфікації продемонструвала представниця Швейцарії Матільда Гремо (79.15 бала).

Другий рядок посіла титулована китаянка Айлін Гу, яка після невдалого старту зуміла реабілітуватися у другій спробі.

Топ-3 кваліфікації та результат українки:

  1. Матільда Гремо (Швейцарія) - 79.15
  2. Айлін Гу (Китай) - 75.35
  3. Кірсті Мюр (Велика Британія) - 64.98

...

  • 13. Катерина Коцар (Україна) - 50.78

Шанс на реванш у коронній дисципліні

Варто зазначити, що Коцар прибула на Ігри-2026 у статусі віцечемпіонки етапу Кубка світу, який вона виборола в американському Стімбоуті. Саме дисципліна бігейр є профільною для українки.

Наступний виступ Катерини відбудеться у суботу, 14 лютого. Кваліфікаційні старти у бігейрі розпочнуться о 20:30 за київським часом.

Фінальний блок у жіночому слоупстайлі, де вже не братиме участь представниця України, запланований на 9 лютого.

Також дізнайтеся, які ще види спорту увійшли до програми Олімпіади-2026.

