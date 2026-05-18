Сквозь боль и медицинский тайм-аут: Сачко выгрыз историческую победу на Ролан Гаррос

22:34 18.05.2026 Пн
2 мин
Украинец вызвал врача прямо посреди решающего сета, но закамбечил на жилах
aimg Екатерина Урсатий
Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
Украинский теннисист Виталий Сачко впервые в карьере преодолел стартовый раунд квалификации Ролан Гаррос, в трехсетовом триллере одолев британца Джека Пиннингтона Джонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результат матча.

Для Сачко это лишь вторая попытка покорить грунт Парижа в карьере. Его дебют в квалификации состоялся два года назад, однако тогда украинец зачехлил ракетку в первом же раунде.

В этом году Виталию удалось установить личный рекорд на французских кортах и одержать долгожданную первую победу на местном Grand Slam.

Качели на корте и вызов физиотерапевта

Старт поединка намекал на легкую прогулку для украинца - Сачко мгновенно захватил инициативу и повел в счете 3:0.

Однако британец совершил сумасшедший рывок, выиграл шесть геймов подряд и буквально забрал партию себе в карман (3:6).

Во втором сете на корте шла бескомпромиссная борьба, судьба которой решалась на "валидольном" тай-брейке. Там Сачко оказался крепче нервами - 7:6 (7:5).

Настоящая медицинская драма разыгралась в решающем третьем сете.

Виталий повел с брейком 3:1, но во время следующего гейма вынужден был взять медицинский тайм-аут. У нашего теннисиста возникли серьезные проблемы с поясницей и левым бедром.

Британец воспользовался ограниченной подвижностью украинца и сравнял счет в десятом гейме.

Однако Сачко продемонстрировал железный характер: сразу ответил обратным брейком, а в решающем 12-м гейме на жилах реализовал четвертый матчпоинт, вырвав путевку дальше.

Что дальше?

В полуфинале квалификационного раунда Roland Garros Виталия Сачко ждет противостояние с Гонсало Буэно.

Его будущий соперник в своем первом матче достаточно уверенно выбил из розыгрыша любимца местной публики - француза Флорана Бакса, который выступал на турнире благодаря вайлд-карду.

