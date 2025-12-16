Козловский вспомнил, как занимал деньги на долг Кондратюку: "В жизни так много лицемеров"

Как Козловский решился отдать долг Кондратюку

По словам певца, решение поставить точку в многолетнем конфликте пришло незадолго до своего 40-летия.

"5 марта я вышел из дома. Взял пакет с мусором - очень символично - и сказал жене, что вернусь через полчаса. Она не знала. Взял кофе, пошел на набережную, посмотрел в небо и сказал: "Папа, мы этот вопрос решим", - вспомнил он.

После этого Козловский впервые сам позвонил юристу Кондратюка, с которым раньше виделся только на судах.

"Он был шокирован: "Виталий, это точно вы?" Я сказал: давайте формировать все детали, как этот вопрос решить и сколько это может мне стоить. Долго мы торговались по ценам. Это для меня была неподъемная сумма", - признался певец.

Козловский о долге Кондратюку (скриншот)

Он пытался одолжить деньги частями. Обращался к состоятельным знакомым и божился, что сделает все возможное, чтобы вернуть эти средства.

"Я говорил: "Я почку продам. Деньги точно верну, что бы ни случилось", - вспомнил певец.

Впрочем, ему отказали, а уже после решения вопроса эти же люди называли сумму долга "копейками".

"Я понял, что в моей жизни так много лицемеров. Начал иначе смотреть на мир, на обстоятельства и на людей. Мой круг сегодня сузился очень сильно", - поделился он.

Кто помог отдать долг Кондратюку

Нашёлся только один человек, который протянул руку помощи. Это был его кум.

"Я продал отцовскую квартиру, но этих денег не хватало. Мне помог мой кум. Потом, когда мы все решили, я вернул ему все долги. Он говорит: "Я тебе, когда давал деньги, был уверен, что ты мне их не вернешь". Я ответил: "Для меня ценно, что ты, даже не очень веря в меня, все равно помог", - рассказал Козловский.

Певец подчеркнул, что сделал бы все, чтобы закрыть долг перед близким человеком. Кстати, он не стал раскрывать сумму, которую верну экс-продюсеру, однако дал понять, что это менее 200 тысяч долларов.



Напомним, в мае этого года стало известно, что Козловский окончательно урегулировал финансовые вопросы с бывшим продюсером. В течение многих лет они конфликтовали из-за нарушения артистом авторских прав.

Даже во время службы Виталия в ВСУ с его зарплаты списывали средства для погашения задолженности. В конце концов стороны закрыли этот вопрос.