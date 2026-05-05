Костюк снялась с "тысячника" в Риме: известна причина и детали

Обстоятельства снятия и состояние Костюк

Марта прибыла в столицу Италии в статусе свежеиспеченной чемпионки аналогичного турнира в Мадриде. В Риме она получила 23-й номер посева, что позволяло ей начинать соревнования сразу со второго круга. Там украинка должна была встретиться с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Джессика Боусас Манейро (Испания). Поединок был запланирован на пятницу, 8 мая.

Однако из-за повреждения бедра теннисистка не сможет начать соревнования.

Пока нет официальной информации о том, сколько времени понадобится Марте на полное восстановление. Украинка все еще остается в заявке на турнир серии WTA 500 в Страсбуре, который должен стать последним этапом подготовки к Ролан Гаррос, который стартует 25 мая.

Кто из украинок выступит в Риме

Несмотря на отсутствие Костюк, Украина сохраняет солидное представительство на итальянских кортах. В основной сетке женского одиночного разряда сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Также состав украинского десанта в Риме могут пополнить Дарья Снигур и Ангелина Калинина, если успешно преодолеют финальную стадию квалификации.

Основная сетка "тысячника" в Риме продлится с 5 по 17 мая.