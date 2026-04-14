Константин Темляк и Анастасия Нестеренко развелись после менее чем двух лет брака

Жена актера и военнослужащего Константина Темляка, актриса Анастасия Нестеренко, подтвердила разрыв с ним на фоне громкого скандала вокруг обвинений в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok артистки.

В новом видео Настеренко поделилась размышлениями о прошлых отношениях и вспомнила бывшего мужа, чем фактически подтвердила, что их брак с Константином Темляком завершился.

В своей заметке актриса задумалась над тем, по чему именно может скучать после разрыва.

По словам артистки, речь идет не столько о самих отношениях или человеке рядом, сколько о тех эмоциональных потребностях, которые она не научилась закрывать самостоятельно.

"Я поняла, что бывший муж удовлетворял мою потребность в подарках и внимании, потому что я сама себе этого не позволяю. Я не закрываю эту свою потребность сама. Возможно, я скучаю не по нему, не по нашим отношениям, не по себе рядом с ним, а именно по этой своей закрытой потребности", - отметила Анастасия.

Что известно об отношениях Нестеренко и Темляка

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко поженились 29 августа 2024 года в Харькове.

Еще за несколько месяцев до этого, в апреле того же года, актер вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Слухи о кризисе в браке появились после того, как в августе 2025 года вокруг Темляка вспыхнул громкий скандал.

8 августа в сети появилось резонансное сообщение фотографа Анастасии Соловьевой, которая рассказала о своем опыте отношений с актером.

По ее словам, во время романа она жила в атмосфере постоянного страха из-за регулярного физического насилия с его стороны.

Анастасия Соловьева (фото: instagram.com/solovieva.nasty)

Соловьева также заявила об эмоциональном давлении, манипуляциях и унижениях. Кроме того, по ее словам, Темляк контролировал ее общение, не позволял контактировать с мужчинами, негативно реагировал на фото, где было видно тело, а также проверял ее телефон.

Несмотря на это, она долго пыталась видеть в нем положительные черты и даже после разрывов несколько раз возвращалась к этим отношениям.

Как призналась женщина, последствия того опыта до сих пор дают о себе знать, в частности она борется с тревожностью и депрессией.

Впоследствии публично всплыли и другие тревожные подробности. В частности, стало известно, что актер переписывался с 15-летней поклонницей, которая отметила его в своей stories после спектакля.

По словам девушки, Темляк присылал ей вульгарные сообщения, просил обнаженные фото и в ответ якобы присылал собственные снимки без одежды.

После того как эта информация получила огласку, актер записал видео, в котором признал вину.

На фоне этих событий Анастасия Нестеренко обращалась к подписчикам и благодарила всех, кто поддержал ее в непростой период.

Константин Темляк и Анастасия Нестеренко (фото: instagram.com/n.nstrnko)

По словам актрисы, эта поддержка стала для нее своеобразной опорой в момент, когда она ее потеряла.

В то же время Нестеренко отдельно подчеркивала, что в ее отношениях с Темляком насилия не было.

Скандал имел последствия и для публичного присутствия актера. Музыканты Yarmak и Jerry Heil удалили со своих страниц клип на песню "З якого ти поверху неба?", в котором снимались Темляк и Нестеренко.

Также бренд german убрал из соцсетей кадры проекта "Ебаут", где фигурировал актер.