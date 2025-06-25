"Харьковские Соколы" торжествовали при поддержке фармкомпании "Здоровье": что известно

Фармацевтическая компания "Здоровье" всегда поддерживает спортсменов родного Харькова. Много лет она способствует становлению молодых чемпионов по вольной борьбе. С прошлого года компания стала спонсором баскетбольного клуба "Харьковские Соколы".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр клуба.

В игровом сезоне 2024/2025 команда "Харьковские Соколы" уверенно завоевала главный трофей Высшей лиги. Три поражения и целых 18 побед в течение сезона, победы над Хмельницким и Николаевом на стадии плей-офф - как результат, Харьков занимает первое место и отправляется в Суперлигу следующего игрового года.

Результаты игр плей-офф:

"Харьковские Соколы" - "Хмельницкий" - 79:76;

"Харьковские Соколы" - "Никобаскет" - 96:69.

Подготовительный процесс перед первыми играми, весь насыщенный сезон Высшей лиги, напряженные победные игры в его финальной части - весь этот путь бок о бок с командой прошла фармкомпания "Здоровье".

"Вместе с нашими надежными партнерами мы уверенно вступаем в новый сезон Суперлиги. Мы искренне ценим эту поддержку - это опора, которая позволяет нам существовать и двигаться дальше. Нас объединяют общие ценности и вера в командную работу. Это не только о БК "Харьковские Соколы" - это о спортивной культуре нашего региона. Спасибо фармкомпании "Здоровье" за доверие, сотрудничество и общее стремление к победам", - подчеркнули в пресс-центре клуба.

Фармкомпания "Здоровье" известна своими социально ориентированными проектами. Во время войны это направление продолжает развиваться.

"Для нас важно поддерживать молодых спортсменов, давать им возможность тренироваться и побеждать. Спортивные достижения украинцев являются прекрасным примером для подрастающего поколения. Таким образом мы демонстрируем стойкость и несокрушимость нашей страны", - отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".