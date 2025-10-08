Контракт с "Аль-Насром" сделал Роналду первым футбольным миллиардером

Роналду переподписал контракт с "Аль-Насром"

В июне 2025 года 40-летний португальский форвард продлил соглашение с саудовским клубом до июня 2027 года.

Сумма контракта превышает 400 млн долларов, а благодаря особенностям налогового законодательства Саудовской Аравии Роналду получает значительную сумму без налогообложения. Контракт предусматривает также бонусы, долю в клубе и доступ к частному самолету.

Взлет в состоянии и рекорды вне поля

Индекс миллиардеров оценил состояние Роналду в 1,4 млрд долларов, что делает его первым футболистом с таким капиталом.

Для сравнения, легендарный теннисист Роджер Федерер имеет 1,3 млрд долларов, а баскетболист Майкл Джордан - менее 100 млн долларов.

Португалец получил большинство своего богатства благодаря зарплатам в клубах Европы, рекламным контрактам с Nike и Armani и инвестициям в недвижимость и бизнес.

Что дальше для CR7

Роналду планирует после завершения карьеры инвестировать в футбольные клубы и бизнес в Португалии. Его новый контракт включает 15% акций "Аль-Насра", что обеспечивает ему дополнительные источники дохода и влияние в клубе.

"Люди, особенно моя семья, говорят, что мне пора остановиться, потому что все сделал, спрашивают, почему я хочу забить тысячу голов. Но я так не считаю. Думаю, что я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и национальной сборной, и почему бы не продолжать?" - рассказал Роналду.