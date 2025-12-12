Бывший "Холостяк" Иракли Макацария в третий раз станет отцом: стал известен пол ребенка

Иракли Макацария и Лиза Чичуа ждут третьего ребенка

40-летний бизнесмен и его 23-летняя жена объявили о пополнении в семье ярким роликом, на котором рассекретили пол ребенка.

"Малыш №3 скоро появится на свет", - говорится в подписи к видео.

На кадрах Иракли с супругой и старшим сыном Георгием стоят на фоне большой стены из белых воздушных шаров и заглавных букв "BABY". Перед ними установлен стилизованный детонатор с надписью "TNT".

Вместе с сыном Иракли и Лиза активировали пусковой механизм, вследствие которого в небо взвился мощный столб ярко-розового дыма.

Таким образом стало известно, что пара ждет дочку.

Реакция Лизы Чичуа была эмоциональной: она закрыла лицо руками от радости, в то время как Иракли крепко обнял ее и их сына.

Что известно про Иракли Макацария

Иракли Макацария - 40-летний бизнесмен, который живет и работает в Грузии.

В Украине он приобрел широкую известность после участия в шоу "Холостяк" в 2016 году. Тогда в финале он подарил обручальное кольцо Алене Лесык, однако их отношения продлились недолго - примерно через год пара разошлась.

Впоследствии Макацария принял участие в ряде украинских телепроектов, среди которых "Танці з зірками", "Зважені та щасливі" и "Маска".

После "Холостяка" вокруг телеведущего неоднократно возникали слухи о возможных романах - его связывали с Мариной Боржемской, Мишель Андраде и Анной Ризатдиновой.

Будущую жену Лизу Чичуа, студентку медицинского университета, младше его на 17 лет, Иракли встретил случайно - он заметил девушку в очереди перед концертом популярной грузинской группы.

Отношения завязались не сразу: Макацария проявил настойчивость, узнав больше о Лизе из-за общих знакомых, начал переписку в соцсетях и даже прислал ей любимые сладости - чурчхелу.

В 2022 году он сделал ей предложение на вершине горы в Тбилиси, а уже летом пара отпраздновала громкую свадьбу в традиционном грузинском стиле и обвенчалась.

Свадьба Иракли Макацария и Лизы Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)

В мае 2023 года супруги объявили о пополнении в семье. А в июне того же года впервые стали родителями: Лиза родила мальчика, которому дали имя Георгий. Иракли присутствовал на родах, что стало для него чрезвычайно эмоциональным событием.

В январе 2025 года семья снова порадовала поклонников новостью - в семье Макацарии родился второй ребенок. 31 января Лиза Чичуа подарила мужу дочь.

Об этом бизнесмен сообщил в своем Instagram, сначала появившись у Stories в медицинской шапочке и халате, намекая, что находится в роддоме. Впоследствии он опубликовал трогательное фото маленькой ручки с биркой и рассекретил имя новорожденной дочери.

"Нина Макацария. Добро пожаловать!" - написал он.

Иракли Макацария с Лизой Чичуа (фото: instagram.com/maqatsa)