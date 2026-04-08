Колено не выдержало: стало известно, почему звездная украинка не смогла выйти в четвертьфинал WTA 500

Ход противостояния: победа в старте и медицинская помощь

Даяна Ястремская начала матч против своей неудобной оппонентки достаточно уверенно. Первая партия осталась за представительницей Украины - 6:4.

Однако уже в начале второго сета инициатива перешла к Русе.

Критическим моментом стал эпизод при счете 0:3 во втором сете, когда Ястремская была вынуждена обратиться за помощью к физиотерапевту.

Жалобы на боли в правом колене заставили украинку взять медицинский таймаут.

Вернувшись на корт, Даяна продолжила борьбу, но состояние здоровья и давление соперницы помешали ей удержать преимущество.

Обе последующие партии завершились в пользу румынки с одинаковым результатом.

Статистика встреч и дальнейшие перспективы

Это поражение стало для Ястремской уже четвертым в матчах против Елены-Габриэлы Русе - украинка пока ни разу не побеждала эту теннисистку в очных поединках. Поединок в Линце длился почти два с половиной часа.

Теперь представительница Румынии ожидает победительницу пары между Еленой Остапенко и Александрой Эалой.

Кто из украинок остался в Австрии

Несмотря на вылет Ястремской, украинское представительство в одиночной сетке Линца сохраняется.

В борьбу вступает Ангелина Калинина, которая получила статус "лаки-лузера". Свой матч она проведет против венгерской теннисистки Панны Удварди.

Напомним, что на предыдущем турнире в Чарльстоне Ястремская также завершила выступления после второго круга.