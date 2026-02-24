ua en ru
Лига чемпионов: расписание всех матчей 24 февраля и где смотреть

Вторник 24 февраля 2026 09:09
UA EN RU
Лига чемпионов: расписание всех матчей 24 февраля и где смотреть Сегодня определятся победители в четырех парах (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Европейская Лига чемпионов выходит на финишную прямую стыкового раунда. 24 февраля определятся первые команды, которые преодолеют стадию 1/16 финала и продолжат борьбу за главный трофей континента. Пока одни фавориты готовятся к формальности, другие оказались на грани позорного вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Кто играет в стыках

Участие в этой стадии принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда.

Матчи вторника

24 февраля будут сыграны четыре поединка.

"Атлетико" - "Брюгге"

После феерической ничьей в Бельгии (3:3), где "Брюгге" дважды отыгрывался по ходу матча, "Атлетико" вынужден начинать все с чистого листа. Подопечные Диего Симеоне должны подтвердить статус фаворита на своем поле, чтобы избежать преждевременного выхода из турнира.

"Интер" - "Буде-Глимт"

Настоящая сенсация назревает в Милане. Итальянский гранд "Интер" оказался в критическом положении после поражения от скромного "Буде-Глимт" (1:3). Теперь на "Сан-Сиро" "нероадзурри" вынуждены совершать настоящий спортивный подвиг, чтобы спасти престиж клуба после холодного душа в Норвегии.

"Буде-Глимт" может стать первым норвежским клубом, который преодолел раунд плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне-1996/97 "Русенборг" играл в четвертьфинале, но тогда туда выходили напрямую из групп.

"Байер" - "Олимпиакос"

"Фармацевты" из Леверкузена чувствует себя уверенно перед домашней игрой против "Олимпиакоса". Благодаря дублю Патрика Шика неделю назад, они обеспечили себе комфортное преимущество (2:0) и являются явными кандидатами на проход дальше.

Отметим, что греческий клуб еще никогда не преодолевал стадию плей-офф в Лиге чемпионов. Все четыре предыдущие попытки завершались неудачами.

"Ньюкасл" - "Карабах"

Между тем для английского "Ньюкасла" матч против "Карабаха" превратился в тренировку с повышенной ответственностью. После разгромной победы в Баку со счетом 6:1, где Энтони Гордон оформил покер, интрига в этой паре фактически исчезла.

Ожидается, что наставник англичан Эдди Гау применит ротацию состава, чтобы дать отдых лидерам.

Расписание матчей 24 февраля:

  • 19:45. "Атлетико" - "Брюгге" (первая игра - 3:3)
  • 22:00. "Байер" - "Олимпиакос" (первая игра - 2:0)
  • 22:00. "Ньюкасл" - "Карабах" (первая игра - 6:1)
  • 22:00. "Интер" - "Буде-Глимт" (первая игра - 1:3)

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

