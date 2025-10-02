Киевляне без шансов: "Кристал Пэлас" обыграл "Динамо" в первом матче Лиги конференций

Как разворачивалась игра

Первая опасная атака англичан произошла уже на 18-й минуте: Борна Соса выполнил прострел в штрафную площадь, но голкипер "Динамо" Руслан Нещерет вовремя перехватил мяч.

Первый гол забил Даниэль Муньос на 31-й минуте - украинская команда в этот момент играла в меньшинстве из-за травмы Тараса Михавко, который так и не смог вернуться на поле.

На 33-й минуте киевляне произвели замену: Назар Волошин вышел вместо травмированного Тараса Михавко.

На 45-й минуте Борна Соса имел шанс удвоить счет, но его удар прошел прямо в руки Нещерета.

Во втором тайме Николай Шапаренко пробил в створ ворот "Пэлас" на 54-й минуте, но мяч пролетел мимо стойки.

Эдди Нкетиа оформил гол на 56-й минуте, однако его взятие ворот было отменено из-за офсайда. Через две минуты англичанин повторил попытку - и на этот раз мяч пересек линию ворот, установив счет 2:0. VAR проверил моменты возможного офсайда, однако оба гола остались действительными.

Далее "Динамо" провело двойную замену: Пихаленок и Огундана заменили Яцика и Ярмоленко. "Кристал Пэлас" также сделал замены, включая выход Нкетиа, который и забил голы.

Борна Соса получил желтую карточку на 74-й минуте, а через две минуты был удален после второго предупреждения за грубый подкат против Александра Тымчика.

На 81-й минуте Динамо обновило состав: Александр Караваев и Владислав Бленуце заменили Александра Тымчика и Шапаренко.