Конец черной серии: Ястремская эффектно стартовала на супертурнире в США (видео)

WTA 1000, Индиан-Уэллс, 1-ый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Чжан Шуай (Китай) - 6:3, 6:2

Быстрая развязка в двух сетах

Для победы над опытной китайской теннисисткой Ястремской понадобился всего 1 час и 1 минута. Несмотря на то, что Чжан Шуай удалось сделать брейк в самом начале встречи, Даяна быстро перехватила инициативу. При счете 1:2 в первой партии украинка выиграла три чужие подачи подряд, закрыв сет со счетом 6:3.

Во втором сете доминирование Ястремской стало еще более ощутимым. Она позволила сопернице взять лишь два гейма, завершив матч убедительным разгромом - 6:2.

Прерывание неудачной серии

Эта победа стала знаковой для Ястремской по нескольким причинам. Во-первых, она прервала серию из трех поражений подряд - последний раз Даяна выигрывала еще 9 февраля на турнире в Дохе. Во-вторых, украинка смогла сократить отставание в очных противостояниях с Чжан Шуай (теперь счет 2:3 в пользу китаянки).

Даяна уже в седьмой раз выступает на кортах Калифорнии. Ее персональным рекордом здесь является выход в третий круг (1/16 финала) в прошлом сезоне, где она уступила Иге Свентек.

Что дальше

Во втором круге Ястремскую ждет встреча с Александрой Эалой из Филиппин (WTA 32). Это будет шанс на реванш: в 2025 году Даяна проиграла Эале в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Кроме Ястремской, на турнире сыграют еще две украинки: Элина Свитолина (9-й номер посева) и Марта Костюк. Они обе пропускают первый круг и стартуют сразу со второго.