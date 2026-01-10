С камбэком и разгромом: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Окленде

WTA 250, Окленд, полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ива Йович (США) - 7:6, 6:2

Детали поединка

Начало игры оказалось непростым для Свитолиной. В первом сете украинка уступала 0:3, однако сумела переломить ход противостояния, сравнять счет и перевести партию на тай-брейк. Там Элина реализовала сетпойнт лишь с пятой попытки, но все же та выиграла сет - 7:6 (5).

Во второй партии Свитолина действовала значительно увереннее. Украинка дважды подряд взяла подачи соперницы и довела сет до победы со счетом 6:2. В целом матч длился 1 час 36 минут, а Свитолина реализовала 63% брейкпойнтов.

Первый финал за девять месяцев

Выход в финал стал для Свитолиной первым с апреля 2025 года. Последний раз украинка боролась за титул на турнире WTA в Руане, где в итоге получила трофей.

В целом это будет 23-й финал в карьере Свитолиной на уровне WTA. Украинка будет бороться за 19-й титул, а на харде - за 12-й.

В решающем матче турнира лидер украинского тенниса встретится с представительницей Китая Ван Синьюй, которую победила на Уимблдоне-2024. Финал состоится в воскресенье, 11 января.

Для Элины это будет второй финал в Окленде: в 2024 году она дошла до решающего матча, но уступила американке Коко Гофф.