Камбэк Олейниковой и шаг Калининой к дерби: как украинские теннисистки рвут корты

Ангелина Калинина и Александра Олейникова победили на турнирах в Рабате и Страсбурге. Эти матчи стали для украинских теннисисток генеральной репетицией перед Ролан Гаррос.
На этой игровой неделе внимание украинских болельщиков приковано сразу к двум локациям: турниру категории WTA 250 в марокканском Рабате и WTA 500 во французском Страсбурге. Оба старта являются заключительным этапом подготовки перед большими битвами в Париже.
Ангелина Калинина уверенно открыла отсчет своим матчам на грунтовых кортах Марокко.
В 1/16 финала украинка за 1 час и 42 минуты разобралась со швейцаркой Симоной Вальтерт (WTA №93).
Ангелина полностью контролировала ход встречи и закрыла матч в двух сетах.
Интересно, что это была вторая очная дуэль теннисисток - в 2021 году в португальском Оейраше Калинина также праздновала победу.
Уже в следующем раунде в Рабате болельщики могут увидеть чисто украинское противостояние: Ангелина выйдет на корт против Юлии Стародубцевой, если та одолеет испанку Анджелу Фиту Болуду.
Настоящую сенсацию во Франции создала Александра Олейникова. Украинка пробилась в основную сетку престижного "пятисотника" через сито квалификации и сразу попала на грозную Александру Эалу из Филиппин, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.
Проиграв первый сет 3:6, Олейникова проявила железный характер.
В сверхтяжелом марафоне, который длился без двух минут три часа, украинка переломила ход игры и оформила грандиозный волевой камбэк.
Для Александры это третья в карьере победа над соперницей из топ-50 мира.
Кроме того, Олейникова впервые в карьере преодолела барьер первого круга на турнирах высокого уровня WTA 500. В 1/8 финала её ждёт победительница чешской дуэли Мари Боузкова - Катержина Синякова.
Сразу после завершения выступлений в Рабате и Страсбурге украинские теннисистки отправятся в Париж.
В этом году на кортах Ролан Гаррос Украина будет иметь мощное представительство - впервые с 2024 года в основной сетке женского турнира Большого шлема сыграют сразу семь наших спортсменок:
Главные матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут в период с 24 мая по 7 июня 2026 года.
