Как сейчас выглядит Лина Костенко: 96-летнюю поэтессу показали на редких фото

Сегодня, 19 марта, легендарной Лине Костенко исполняется 96 лет. Поэтесса ведет закрытый образ жизни, но в сети появились ее редкие фото.

Как она сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в Instagram .

Последние фото Лины Костенко

На фото Лина Васильевна предстает в привычном для себя образе - с теплой улыбкой и проникновенным взглядом.

На одном снимке она читает книгу в уютной домашней обстановке, на другом - поэтесса была одета в темный свитер с абстрактной вышивкой, из-под которого виднелся воротничок бордовой рубашки.

Лина Костенко (фото: instagram.com/ababahalamaha)

Фотографии были сделаны Иваном Малковичем - украинским поэтом и директором издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"С днем рождения, дорогая Лина Васильевна! Многая лета! Большая честь доносить до людей ваше высокое слово! В эти летописные дни больших испытаний Лина Костенко мужественно остается на первой линии национальной обороны. Боже, храни нашу Отчизну и нашу Королеву!" - указано в публикации.

Как сейчас выглядит 96-летняя Лина Костенко (фото: instagram.com/ababahahalamaha)

Где живет Лина Костенко

Несмотря на почтенный возраст, Лина Костенко продолжает работать и вдохновлять миллионы своим словом.

Она ведет закрытый образ жизни, редко появляется на публике и не пользуется соцсетями. Сейчас поэтесса живет в Киеве и продолжает творить, оставаясь одной из важнейших фигур современной украинской литературы.

Пять песен на стихи Лини Костенко, которые стоит послушать

Jamala - "Неандертальці"

Певица признавалась, что очень хотела создать песню именно со строками этого стихотворения. Она писала Костенко, чтобы поэтесса позволила это сделать.

ROXOLANA - "Очима"

Песня "Очима" - дебютная работа украинской певицы ROXOLANA на слова Лины Костенко "Очима ти сказав мені: люблю". Поэзия легендарной поэтессы оживает в современной музыкальной интерпретации.

Артем Пивоваров - "Валторна"

"Валторна" - это своеобразная поэтория, которая длится 6 минут и сочетает в себе поэзию, современное звучание, гармоничное сплетение голосов вокалистов и церковного хора, этнические и электронные инструменты и эффектное декламирование стихотворения в финале. За основу этой композиции было взято стихотворение Лины Костенко "Відмикаю світанок скрипичным ключом...".

KOZAK SYSTEM - "Крила"

KOZAK SYSTEM в песне "Крила" положили на музыку стихотворение Лины Костенко, передав через музыку ее силу и вдохновение. Трек сочетает рок и украинские народные мотивы, подчеркивая свободу и стойкость духа.

Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"

Оксана Муха в песне "Вечірнє Сонце" воплотила поэзию Лины Костенко в нежную и лирическую мелодию. Трек передает теплоту и спокойствие вечернего настроения, отражая глубину и проницательность ее слов. Музыка подчеркивает поэтическую элегантность текста и эмоциональную атмосферу стихотворения.