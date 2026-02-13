История о любви без фальши: вдова певца ADAM выпустила последнюю написанную им песню (видео)

Вышла посмертная песня певца ADAM

Песня появилась еще в мае 2025 года в домашней студии. Она родилась из гастролей по Украине, поездок между городами, ночевок в гостиницах и коротких пауз между концертами.

В тексте - настоящие места и события: Ужгород, куда пара не успела на цветение сакур, Николаев с разведенными мостами, дороги и ощущение жизни "между выступлениями".

Припев появился почти сразу - вместе со строкой "люблю тебе в Киеве депрессивно".

Само слово "депрессивно" впоследствии вызывало сомнения, ведь Михаил и Саша всегда стремились говорить в своей музыке о свете.

Они пытались найти другую формулировку, но ни одна не звучала так честно.

Вдова Клименко презентовала последнюю его песню (скриншот из видео)

Трек остался завершенным, однако при жизни музыканта так и не был издан.

Со временем его смысл изменился - теперь это история о любви, в которой есть не только свет, но и тишина, печаль и способность быть вместе даже в самые сложные моменты.

"Сильно-сильно" уже звучал вживую во время концертов, и слушатели давно ждали официальной премьеры.

"Эта песня - о нашей любви, о наших путешествиях и гастролях по Украине. О жизни между концертами, когда мы просто были вместе. Все слова в ней - правда из нашей жизни", - делится жена музыканта.

Вместе с треком на YouTube вышло видео, смонтированное другом семьи, режиссером Артемом Григоряном, из личных архивов пары.

Клип складывается в теплую, целостную историю совместной жизни - со счастливыми кадрами, улыбками и моментами, которые теперь стали особенно ценными.

В марте также запланирован релиз первой виниловой пластинки ADAM, однако детали пока не разглашаются.