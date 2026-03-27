Историческое унижение: швед Дёкереш сделал то, что не удавалось ни одному сопернику Украины

Бенефис одного игрока

Матч, закончившийся поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3, стал бенефисом одного игрока. Дёкереш поражал ворота украинцев в каждом из таймов с игры, а под занавес встречи реализовал пенальти. Таким образом, швед стал первым игроком в истории, кто смог забить Украине более двух мячей за игру.

До сих пор ни одному сопернику украинской сборной за более 30 лет ее существования не удавалось оформить хет-трик. Оборона команды всегда держала планку "не более дубля" от одного исполнителя, однако форвард лондонского "Арсенала" прервал эту многолетнюю серию.

Реакция на исторический перфоманс

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высоко оценил действия своего лидера.

"Он был невероятным. Виктор работал на всю команду. Был эффективным не только в атаке, но и нашей первой линией обороны. Нам пришлось адаптироваться к сопернику топ-класса и найти баланс между защитой и атакой", - поделился тренер.

Сам Дёкереш, который в текущем сезоне уже забил 16 мячей в 42 поединках за клуб, также прокомментировал результат.

"Этот хет-трик много значит для меня. Мы вышли в финал плей-офф и теперь будем иметь большой матч против Польши. Это все, чего мы хотели", - заявил нападающий.

Для самого Дёкереша это второй наиболее результативный матч за "Тре Крунур". Полтора года назад он оформил покер в игре против Азербайджана.

Кто такой Виктор Дёкереш

27-летний шведский форвард венгерского происхождения. Воспитанник академии клуба "Броммапойкарна".

На клубном уровне выступал в Англии ("Брайтон", "Суонси", "Ковентри") и Германии ("Санкт-Паули"), пока в 2023 году перешел в лиссабонский "Спортинг". Именно в Португалии приобрел статус европейской звезды. Дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата, а в сезоне-2024/25 занял второе место в борьбе за "Золотую бутсу", уступив лишь Килиану Мбаппе.

В июле 2025 года перешел в лондонский "Арсенал" за 73 млн евро.

В составе сборной Швеции дебютировал в 2019 году. Провел за национальную команду 31 матч, забил 18 голов.