Экзамены и открытый реестр: как в Украине хотят изменить правила для риелторов

В Украине предлагают ввести новые правила работы риелторов - с квалификационными экзаменами, аккредитацией и открытым реестром специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады, соавторку законопроекта №16145 Елену Шуляк.
Законопроект предусматривает двухуровневую систему допуска к профессии. Первый уровень - специалист по недвижимости, то есть конкретный человек. Для работы он должен пройти профессиональную подготовку, сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство.
Кроме того, специалисты должны будут повышать квалификацию как минимум раз в два года. Если это не сделать, действие свидетельства автоматически остановят.
Второй уровень - агент по недвижимости. Им может быть физическое лицо-предприниматель или компания, в которой работает по меньшей мере один специалист по недвижимости. Руководитель такого агента должен также иметь соответствующий статус.
Предоставлять посреднические услуги смогут только агенты, аккредитованные и внесенные в Единый реестр.
Одним из ключевых элементов новой системы должен стать Единый реестр. Он будет открытым, бесплатным и доступным круглосуточно.
По номеру из объявления о недвижимости пользователь сможет проверить, действующее свидетельство специалиста или аккредитацию агента, в какой компании работает риелтор и применяли ли к нему взыскание.
В то же время, законопроект устанавливает ограничения для допуска к профессии. Работать в сфере недвижимости не смогут:
Также предлагают запретить предоставлять услуги с недвижимостью на временно оккупированных территориях. Это касается и работы через сайты, социальные сети и мессенджеры.
По словам Шуляк, одна из главных дискуссий вокруг законопроекта касается того, кто будет вести реестр и будет отвечать за дисциплину специалистов.
Законопроект №16145 предлагает создать единый Украинский союз специалистов по недвижимости с обязательным членством. Альтернативный законопроект №16145-1, зарегистрированный 27 октября, предусматривает несколько саморегулируемых организаций.
Шуляк считает, что подобная модель может размыть ответственность. По ее мнению, конкуренция между несколькими организациями за членов может привести к тому, что они будут соревноваться не качеством контроля, а снисходительностью к нарушителям.
В качестве примера депутат привела Нидерланды. Там в 2001 году была отменена защита звания маклера, а регулирование рынка передано добровольным ассоциациям. Однако впоследствии самые большие из них признали, что не применяют собственные правила строго, опасаясь потерять членов.
По словам Шуляк, 1 октября 2026 года министерша жилищной политики Нидерландов объявила о подготовке обязательной регистрации риелторов.
В то же время глава профильного комитета признает, что монополия одной организации на допуск к профессии может создавать риски завышенных взносов, закрытости и коррупции.
Чтобы предотвратить это, в законопроекте предусмотрели ряд ограничений и механизмов контроля:
По словам Шуляк, авторы законопроекта готовы усилить другие предохранительные механизмы ко второму чтению. К совместной работе в комитете она также пригласила авторов альтернативного документа и профессиональные ассоциации.
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