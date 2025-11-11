В Испании напали на украинцев, которые протестовали против выступления артистов из РФ

Что известно об инциденте

9 и 10 ноября активисты провели акцию памяти, посвященную украинским художникам, которые погибли из-за российской агрессии.

Под стенами театра они развернули фотографии артистов, писателей и актеров, убитых на фронте или погибших от рук оккупантов.

"Культура не может быть вне политики, когда ее используют как оружие", - отметили организаторы.

В Барселоне украинцы протестовали против гастролей российского балета (фото: Campaign for Ukraine)

Они объясняли испанцам, что принятие артистов страны-агрессора поддерживает пропаганду Кремля, которая демонстрирует "образ великой культуры", замалчивая военные преступления России.

Несмотря на мирный характер мероприятия, двое участников акции подверглись физическим нападениям со стороны посетителей, пришедших на балет.

Среди пострадавших - испанец Карлос Гонсалес. Он держал в руках портрет украинского актера Юрия Фелипенко, который погиб на фронте в июне этого года.

"Пока эти артисты танцуют на сцене, российская армия уничтожает украинские города. Барселона не должна оставаться равнодушной", - заявил испанец на акции.

Одна из участниц акции, Анастасия, рассказала об агрессии не только от пророссийских зрителей, но и от некоторых работников театра.

"На нас кричали, толкали. Но больше всего поразило равнодушие - одна из сотрудниц театра пренебрежительно улыбалась, глядя на украинские флаги", - сказала она.

Во время самого спектакля нескольким украинским активисткам удалось попасть в зал и развернуть флаг Украины, где они также столкнулись с агрессивной реакцией части публики.

В театре Барселоны не отменяют выступления российских артистов

Интересно, что ранее украинская община обращалась к руководству театра с просьбой отменить выступление, но получила стандартный ответ: "русская культура вне политики".

Городской совет Барселоны, Депутатский совет и Женералитет Каталонии не отреагировали на обращение.

Украинская община Барселоны планирует продолжить мирные пикеты, пока российские артисты будут выступать в городе.

Активисты подчеркивают: их действия - не призыв запрещать искусство, а напоминание об ответственности общества.

Тем более, что закрытие глаз на войну под видом "культуры вне политики" фактически становится частью молчаливого согласия с агрессором.