Исландия - Украина: тренеры сборных назвали стартовые составы

Кто выйдет на поле

Поединок 3-го тура квалификации ЧМ-2026 в европейской группе D пройдет в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Игру рассудит 35-летний арбитр Свен Яблонски из Германии.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Калюжный, Малиновский, Гуцуляк, Шапаренко, Судаков - Ванат.

На поле стадиона в Рейкьявике футболисты Украины выйдут в желтом комплекте формы. Исландия также выбрала свой основной, синий комплект.

Стартовый состав Исландии: Олафссон - Палссон, Ингасон, Гретарссон, Элертссон - Гудмундсон, Йоганессон, Гаральдссон - Магнуссон, Гудйонсен, Торстейнссон.

Где и когда смотреть матч

Этот и другие матчи сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2026 эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна по одной из подписок:

"Оптимальная"

"Спорт"

"Максимальная"

MEGOPACK N+S

Кроме того, смотреть матч Азербайджан - Украина онлайн бесплатно можно будет на телеканале "Megogo СПОРТ", который доступен в эфире Т2 и кабельных сетях.