Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир: забавное видео завирусилось в сети

Так, во время остановки в одном из отелей во Львовской области певица встретила именинницу, которая сразу эмоционально отреагировала на появление артистки.

Впрочем, женщина была уверена, что видит перед собой именно Оксану Билозир.

Более того, поклонница не просто поздоровалась со звездой, но и на камеру призналась в любви к ее творчеству и исполнила песню "Україночка".

Билык не стала исправлять женщину и портить ей настроение в праздничный день.

Зато артистка с юмором поддержала ситуацию и подыграла неожиданному импровизированному дуэту.

"Наша именинница встречает Оксану Билозир - любит все мои песни", - пошутила певица.

Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир (скриншот)

Сама же поклонница не сомневалась в своей правоте и искренне удивлялась реакции артистки.

"Оксана Билозир - как не знать ваши песни?! Вы оскорбляете нас. Искренне люблю вашу песню", - сказала поклонница.

Позже Билык дала понять, что совсем не воспринимает такие ситуации болезненно. Наоборот, подобные эпизоды вызывают у нее улыбку.

"Веселые приключения в туре. Мы давно знаем, что нас иногда путают с Оксаной Билозир. А мне и приятно", - написала певица.

Реакция юзеров

В комментариях пользователи активно отреагировали на ролик.

Многие отметили, что артистка повела себя очень тактично, не стала неловко исправлять женщину и отнеслась к курьезу с самоиронией.