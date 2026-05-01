Инфантино идет на новый срок в ФИФА: что известно и кто руководил футболом до него

Последний срок Инфантино

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года после отставки Йозефа Блаттера. С тех пор он дважды переизбирался - в 2019 и 2023 годах, и оба раза был единственным кандидатом.

Теперь функционер подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в 2027 году. Следующий срок может стать для него последним, ведь действующий регламент ФИФА ограничивает пребывание в должности 12-ю годами.

В своей речи Инфантино отметил развитие футбола в мире:

"Мы уже распределили более 500 миллионов долларов клубам, которые ранее не имели даже банковского счета", - сообщил он.

Также он заявил о планах инвестировать до 2,7 млрд долларов в 2027-2031 годах и построить 1000 мини-полей в разных странах.

Что известно о его президентстве

За время работы Инфантино ФИФА провела два чемпионата мира - в России (2018 год) и Катаре (2022). Последний он называл лучшим в истории, несмотря на критику со стороны правозащитников, в частности Amnesty International.

Также в 2026 году Инфантино высказывался за возможное возвращение России к международным футбольным турнирам.

Кроме того, в 2025-м он оказался в центре скандала после вручения "Премии мира" Дональду Трампу во время мероприятий, связанных с чемпионатом мира-2026.

Когда состоятся выборы

Выборы президента ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в столице Марокко - Рабате в рамках 77-го Конгресса организации.

Пока неизвестно, будет ли у Инфантино конкуренты, однако предыдущие выборы показали его полную доминацию в борьбе за должность.

Кто руководил ФИФА раньше

История ФИФА насчитывает более 120 лет (с 1904-го), и за это время организацию возглавляли только девять президентов.

Все президенты ФИФА: