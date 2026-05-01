ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА (видео)

15:08 01.05.2026 Пт
2 мин
Попытка главы мирового футбола устроить публичное примирение завершилась громким скандалом
aimg Андрей Костенко
Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА (видео) Джанни Инфантино (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Очередной Конгресс ФИФА в Ванкувере запомнится не только футбольными решениями, но и острым политическим напряжением. Президент организации Джанни Инфантино попытался организовать символический "момент мира" на сцене между представителями Израиля и Палестины, однако инициатива обернулась полным провалом.

Скандал в Ванкувере

Инцидент произошел во время выступлений руководителей федераций. После речей президента Палестинской футбольной ассоциации (ПФА) Джибриля Раджуба и вице-президента Израильской футбольной ассоциации (ИФА) Басима Шейха Сулимана, Инфантино пригласил обоих функционеров выйти к нему для совместного фото.

Однако Раджуб демонстративно отказался пожимать руку израильскому коллеге. В течение нескольких минут он эмоционально высказывался в адрес Инфантино без микрофона, повторяя фразу: "Мы страдаем".

Попытка президента ФИФА призвать стороны к работе ради детей и "дать надежду миру" не нашла отклика - оба представителя покинули сцену.

Позже Раджуб объяснил свою позицию нежеланием пожимать руку человеку, который "представляет криминальное правительство". В свою очередь, секретарь ИФА Ярив Тепер назвал инцидент "упущенной возможностью" продемонстрировать миру силу футбола.

Апелляция в CAS и требования санкций

Кроме эмоциональной сцены, палестинская делегация перешла к юридическим шагам. ПФА официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на предыдущее решение ФИФА.

Суть претензий Палестины:

  • Недостаточное наказание: ФИФА оштрафовала Израиль на 191 тысячу долларов за нарушение антидискриминационной политики, но Палестина настаивает на полной дисквалификации.
  • Клубы на оккупированных территориях: ПФА обвиняет Израиль в проведении чемпионата с клубами, базирующимися на палестинских территориях, что является нарушением устава ФИФА.
  • Уничтожение инфраструктуры: Раджуб отметил убийства спортсменов и уничтожение спортивных объектов в Газе.

В ФИФА подтвердили, что знают об апелляции и уважают право любого члена ассоциации обращаться в CAS. Израильская сторона заявила, что готова отстаивать свою правоту в суде, подчеркивая, что их цель - развитие футбола для всех детей Ближнего Востока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол ФИФА
Новости
Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
