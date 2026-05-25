Холоденко намекнула на роман Барских с Бадоевым: певец назвал ее "хайпожеркой"

Украинский певец Макс Барских резко отреагировал на слова психолога и блогера Натальи Холоденко, которая в подкасте намекнула на возможные отношения между ним и режиссером Аланом Бадоевым.

Скандал начался после выпуска подкаста Василия Тимошенко, где Наталья Холоденко обсуждала тему пиар-романов в украинском шоубизнесе.

Во время разговора блогерша заговорила о вероятности пиар-отношений между Дашей Квитковой и Никитой Добрыниным. Ведущий спросил, как такое возможно, если у бывших супругов есть общий сын.

В ответ Холоденко вспомнила Алана Бадоева.

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А двое детей", - сказала психолог.

Судя по контексту, под словом "туманы" психолог намекала именно на Макса Барских, ведь одна из самых известных песен артиста называется "Туманы".

После этого певец не стал молчать и публично ответил в соцсетях.

Макс опубликовал в stories скриншот из фрагмента подкаста и эмоционально высказался о Холоденко.

"Надеюсь, нормальные люди не воспринимают всерьез эту аферистку, недопсихологиню. Шо оно мелет? Хайпожерка!" - написал артист.

По состоянию на сейчас Наталья Холоденко публично не комментировала ответ артиста.