"Пузо не мешало". Фьюри резко ответил хейтерам перед возвращением на ринг

Воскресенье 11 января 2026 20:36
"Пузо не мешало". Фьюри резко ответил хейтерам перед возвращением на ринг Фото: Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал волну критики относительно своей физической формы накануне анонсированного возвращения на ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram боксера.

Тренировка в Таиланде

С началом нового года 37-летний боксер активно публикует видео из тренировочного лагеря в Таиланде, где работает над восстановлением кондиций.

Однако в соцсетях ожидаемой единодушной поддержки Фьюри не получил. Значительная часть читателей обратила внимание на избыточный вес и неидеальную физическую форму британца, открыто критикуя его внешний вид.

"Я всегда таким был"

Тайсон не оставил эти замечания без ответа и эмоционально прокомментировал ситуацию.

"Прочитал несколько комментариев, мол, я выгляжу пузатым и жирным. Добро пожаловать в мой мир. Иначе никогда и не было. Я всегда бил всех с жирным пузом - и раньше это не влияло на результат боя. Почему сегодня должно быть иначе?" - заявил боксер.

"Буду легким и быстрым"

Фьюри также рассказал о своих текущих физических параметрах и целях на ближайшие месяцы.

По словам британца, сейчас он весит около 127 кг, однако к моменту возвращения на ринг планирует снизить вес до уровня ниже 120 кг.

"Буду легким и быстрым. Очень жду этого момента. Я долго отсутствовал, но теперь я вернулся", - подытожил Фьюри.

Возвращение и возможные соперники

Фьюри имеет в профессиональном рекорде 34 победы (24 - нокаутом), 2 поражения и 1 ничью. Он владел титулами чемпиона мира по версиям WBC (2020-2024), IBF (2015) и WBO (2015-2016).

Британец объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика в 2024 году. Однако в конце 2025-го заявил о возвращении и намерении провести еще один или два боя.

Дата его следующего поединка и соперник пока официально не объявлены. Среди возможных оппонентов называют Энтони Джошуа, Фабио Уордли, Арсланбека Махмудова и Мануэля Чарра.

