Играл в клубе Федецкого: немецкий футболист трагически погиб на горнолыжном курорте

Бывший защитник ряда немецких клубов Себастьян Гертнер погиб в возрасте 34-х лет из-за несчастного случая на горнолыжном курорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror .

Трагедия в Черногории

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Савин Кук в Черногории, где футболист находился на отдыхе вместе с женой.

Двухместный кресельный подъемник оторвался от троса и столкнулся с другим креслом. В результате столкновения Гертнер сорвался с высоты около 70 метров и погиб на месте от полученных травм.

30-летняя жена футболиста оказалась заблокированной в кресле подъемника. Спасатели эвакуировали женщину - у нее диагностировали перелом ноги, угрозы жизни нет.

После инцидента власти Черногории немедленно закрыли подъемник, а прокуратура начала официальное расследование. Причины аварии пока не установлены - запланирована полная техническая проверка оборудования.

Карьера Себастьяна Гертнера

Гертнер был выпускником академии "Штутгарта", где выступал за юношеские коллективы и вторую команду. За основу "швабов" он не играл, однако провел десятки матчей в профессиональном футболе в составе других немецких клубов.

В частности, в сезоне-2018/19 защищал цвета "Дармштадта", где чуть раньше выступал украинский защитник Артем Федецкий.

Также играл за "Мюнхен 1860", "Любек", "Динамо" Берлин и ряд других команд. Всего на его счету 95 матчей на уровне Второй Бундеслиги.

Кроме того, в 2008-2009 годах он провел семь поединков за юношеские сборные Германии U-18 и U-19.