ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Звездного 27-летнего биатлониста нашли мертвым в отеле: детали трагедии

Среда 24 декабря 2025 13:55
UA EN RU
Звездного 27-летнего биатлониста нашли мертвым в отеле: детали трагедии Сиверт Баккен (фото: NRK)
Автор: Екатерина Урсатий

Мировой биатлон всколыхнула трагическая весть из Италии. В возрасте 27 лет умер представитель сборной Норвегии Сиверт Гутторм Баккен, которого нашли мертвым в гостиничном номере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Обстоятельства трагедии и первые детали

Тело спортсмена нашли в его гостиничном номере во вторник, 23 декабря. Когда спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере, на нем была надета тренировочная маска, которую используют для тренировок в условиях ограниченного снабжения кислородом.

В Норвежской ассоциации биатлона уже отреагировали на эту информацию.

"Норвежская ассоциация биатлона пока не знает об обстоятельствах приобретения и использования этой маски", - говорится в заявлении.

Официальную причину смерти установят после проведения вскрытия, которое проведут в Италии.

Спортивный путь Бакенна

Баккен начал карьеру в 2008 году и стал одним из самых перспективных биатлонистов своего поколения. На его счету четыре победы на этапах Кубка мира и три золотые награды чемпионатов Европы.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем - длительное лечение от последствий коронавируса и воспаления сердечной мышцы - Сиверт смог вернуться в большой спорт после длительной паузы.

В текущем сезоне он занимал 13-е место в общем зачете и готовился к следующим стартам в Оберхофе. Его последним официальным выступлением стало масстарт в Анси, где он финишировал 20-м.

Реакция биатлонного мира

Известие о смерти норвежца вызвало волну сочувствия среди коллег и болельщиков.

Тарьей Бё, который много лет тренировался бок о бок с Баккеном, отметил его преданность делу, отметив, что Сиверт всегда оставался верным себе.

"Трудно осознать, что это правда. Когда уходят из жизни молодые люди, это кажется таким несправедливым и печальным... Сиверт был только один. Он всегда оставался верен себе и тому, что ему нравилось. Думаю, я никогда не встречал человека, настолько преданного", - сказал легендарный биатлонист Тарьей Бё.

"Сиверт был замечательным человеком. Он всегда был таким позитивным. Он очень пострадал от Covid и воспаления сердца. Он проявил невероятное терпение и, после отсутствия, наконец вернулся... Он сохранял надежду и в конце концов вернулся, а теперь его уже нет... Это так больно", - рассказала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.

Украинская сборная также выразила поддержку семье погибшего и норвежской команде.

Ранее мы сообщали, что умер старейший в мире олимпийский чемпион, который был легендой велоспорта.

Также читайте, как во время поединка чемпионата Сербии трагически умер главный тренер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
Новости
Рекордный транш: Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины
Рекордный транш: Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну