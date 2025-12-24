Звездного 27-летнего биатлониста нашли мертвым в отеле: детали трагедии
Мировой биатлон всколыхнула трагическая весть из Италии. В возрасте 27 лет умер представитель сборной Норвегии Сиверт Гутторм Баккен, которого нашли мертвым в гостиничном номере.
Обстоятельства трагедии и первые детали
Тело спортсмена нашли в его гостиничном номере во вторник, 23 декабря. Когда спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере, на нем была надета тренировочная маска, которую используют для тренировок в условиях ограниченного снабжения кислородом.
В Норвежской ассоциации биатлона уже отреагировали на эту информацию.
"Норвежская ассоциация биатлона пока не знает об обстоятельствах приобретения и использования этой маски", - говорится в заявлении.
Официальную причину смерти установят после проведения вскрытия, которое проведут в Италии.
Спортивный путь Бакенна
Баккен начал карьеру в 2008 году и стал одним из самых перспективных биатлонистов своего поколения. На его счету четыре победы на этапах Кубка мира и три золотые награды чемпионатов Европы.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем - длительное лечение от последствий коронавируса и воспаления сердечной мышцы - Сиверт смог вернуться в большой спорт после длительной паузы.
В текущем сезоне он занимал 13-е место в общем зачете и готовился к следующим стартам в Оберхофе. Его последним официальным выступлением стало масстарт в Анси, где он финишировал 20-м.
Реакция биатлонного мира
Известие о смерти норвежца вызвало волну сочувствия среди коллег и болельщиков.
Тарьей Бё, который много лет тренировался бок о бок с Баккеном, отметил его преданность делу, отметив, что Сиверт всегда оставался верным себе.
"Трудно осознать, что это правда. Когда уходят из жизни молодые люди, это кажется таким несправедливым и печальным... Сиверт был только один. Он всегда оставался верен себе и тому, что ему нравилось. Думаю, я никогда не встречал человека, настолько преданного", - сказал легендарный биатлонист Тарьей Бё.
"Сиверт был замечательным человеком. Он всегда был таким позитивным. Он очень пострадал от Covid и воспаления сердца. Он проявил невероятное терпение и, после отсутствия, наконец вернулся... Он сохранял надежду и в конце концов вернулся, а теперь его уже нет... Это так больно", - рассказала норвежская биатлонистка Тирил Экхофф.
Украинская сборная также выразила поддержку семье погибшего и норвежской команде.
