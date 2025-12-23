Готов даже на ротацию: Левандовский цепляется за "Барселону", но клуб уже ищет замену

Польский форвард-ветеран Роберт Левандовский рискует оказаться на распутье. "Барселона" не спешит предлагать ему новый контракт взамен действующего, который истекает летом 2026 года.

О вариантах продолжения карьеры - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Kanal Sportowy .

Роль в "Барселоне" и фактор Флика

Карьерный приоритет 37-летнего форварда - остаться на "Камп Ноу". Однако ситуацию осложняет конкуренция внутри команды.

Главный тренер Ханси Флик все чаще доверяет место в атаке Феррану Торресу, тогда как польскому форварду мешают рецидивы травмы бедра.

Кроме того, по информации каталонских СМИ, летом клуб может сосредоточиться на поиске более молодого нападающего. Среди потенциальных целей называют Хулиана Альвареса из "Атлетико" и Гарри Кейна из "Баварии".

На этом фоне спекуляции относительно будущего поляка только усиливаются, ведь действующий контракт нападающего истекает летом следующего года.

Интерес со стороны MLS и "Милана"

Если договориться с "Барсой" не удастся, у ветерана есть несколько возможных вариантов. Ранее уже появлялась информация об интересе к нему итальянского "Милана" и клуба MLS "Чикаго Файр".

Теперь возник еще один претендент - также из-за океана. Левандовский попал в сферу интересов "Орландо Сити", который готов включиться в борьбу за звездного форварда.

Готов на уступки

Несмотря на это, сам игрок пока не дает публичных комментариев относительно конкретных предложений. По данным каталонского издания Sport, пока Левандовский не спешит с выбором. Он хочет дождаться позиции "Барселоны", даже если окончательное решение клуб примет в конце сезона.

Более того, форвард открыт к продлению контракта на худших финансовых условиях и даже готов согласиться на роль игрока ротации.

Статистика сезона

В текущей кампании Левандовский провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах.

Он записал в свой актив 8 голов и 2 результативные передачи.

Роберт Левандовский в составе сборной Польши (фото: x.com/pzpn_pl)

Кто такой Роберт Левандовский

Нападающий испанской "Барселоны" и капитан сборной Польши. Участник четырех чемпионатов Европы (2012, 2016, 2020, 2024) и двух чемпионатов мира (2018, 2022). Один из лучших форвардов современности.

Начинал карьеру в Польше, впоследствии выступал в Германии - за "Боруссию" Дортмунд и "Баварию". С двумя клубами 10 раз выигрывал Бундеслигу (дважды с "Боруссией" и восемь раз - с "Баварией"). С мюнхенцами также побеждал в Лиге чемпионов в 2020-м. В том же году получил награду The Best FIFA Men's Player.

Второй бомбардир в истории Бундеслиги и один из лучших голеадоров Лиги чемпионов. Известный рекордом - пять голов за девять минут в матче Бундеслиги.

За сборную Польши выступает с 2008 года, провел за нее 163 матча и забил 88 голов.