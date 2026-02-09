Голос культового сериала "Друзья" откровенно о реальных доходах актеров: "На пенсию не прожить"

О гонорарах и работе без фиксированных сумм

Актриса отметила, что не работает по постоянному тарифу и часто учитывает обстоятельства конкретного проекта.

"Нет, не постоянный гонорар. Тоже зависит от ситуации, от многих вещей", - пояснила Руснак.

В качестве примера она привела работу в короткометражном фильме "Отдаленные последствия", который был представлен на международных площадках и приглашен в Канны.

"У меня был один съемочный день за мой привычный гонорар, но потом выяснилось, что надо доснять сцену в Одессе. Я понимаю, что эти люди снимают за свои деньги. Что я буду говорить - еще один гонорар? Конечно, нет. Я приеду, чтобы сделали хорошее кино", - подчеркнула актриса.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

По ее словам, она четко различает коммерческие и творческие проекты.

"Есть места, где я деньги зарабатываю, а есть места, где я работу делаю", - подчеркнула Руснак.

О пенсии и государственных надбавках

Артистка также откровенно высказалась о своем пенсионном обеспечении.

"Я уже на пенсии. Правду говоря, свою пенсию я трачу на корсеты и трусы для спектакля", - призналась она.

В то же время она уточнила, что доплаты для народных артистов существуют, но не являются значительными.

"Там небольшая надбавка - за возраст, за стаж, за выслугу лет. Но она не очень большая", - уточнила Руснак.

На вопрос, реально ли прожить исключительно на пенсию, актриса ответила прямо.

"Нет, я бы на пенсию сегодня не прожила", - констатировала артистка.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Руснак обратила внимание на то, что значительную часть театральных расходов берет на себя.

"Для спектакля "Мария Стюарт" я себе сама покупала корсет, потому что понимала, что мне его в театре не купят", - поделилась она.

Она добавила, что сценический вид требует отдельных финансовых вложений.

"Мне надо было выйти обнаженной, и это должно быть эстетично. Для этого надо постараться и аккуратно все сделать", - пояснила знаменитость.

О доходах сегодня

По словам актрисы, сейчас ее финансовая ситуация держится на нескольких источниках.

"Мне хватает моей зарплаты в театре, плюс пенсия, плюс озвучки", - отметила она.

Отдельно Руснак упомянула и гонорары за спектакли.

"Я получаю 1000 гривен за спектакль "Кураж". Это отдельно", - уточнила артистка.

Впрочем, она подчеркнула, что эти суммы следует рассматривать с учетом расходов.

"Моя зарплата - это часто мои костюмы, бензин, репетиционный процесс, который не оплачивается. Мои расходы огромные", - отметила Лариса.

Краткая биография Ларисы Русняк

Лариса Руснак родилась в городе Подольск Одесской области. Именно там у нее сформировался интерес к искусству, в частности к танцу и сценической культуре.

Профессиональное актерское образование Руснак получила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1983 года она является актрисой Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Широкой телевизионной аудитории Руснак стала известной прежде всего как ведущая популярной программы "Лото Забава", а также информационного проекта "Факты".

Отдельное место в ее карьере занимает работа в дубляже. Лариса Руснак стала первой женщиной на украинском телевидении, которая профессионально работала в этой сфере.

Начав с озвучки рекламных роликов, она впоследствии присоединилась к дубляжу культовых лент, в частности фильма "Основной инстинкт", а также сериала "Друзья".

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Ее голосом на украинском языке говорили такие звезды, как Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и многие другие.

В кино и на телевидении Руснак исполнила ряд ведущих ролей. Среди самых известных работ - фильмы "Отчим", "Украденное счастье", "Право на защиту", а также сериал "День рождения буржуя".

Одной из ее последних заметных работ стало участие в популярном украинском сериале "Тихая Нава".

За весомый вклад в развитие культуры Лариса Руснак награждена орденом княгини Ольги III степени. Она имеет звание заслуженной и народной артистки Украины.