Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-Николь

Украинская певица Гайтана потешила поклонников редким семейным кадром. Артистка поделилась фото своей доченьки - Сапфир-Николь, которую обычно не показывает публике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, в сториз исполнительница опубликовала трогательное фото 8-летней девочки, на котором та искренне улыбается прямо в объектив.

Сапфир-Николь позировала в роскошном концертном платье Гайтаны. Хотя наряд был великоват, выглядела малышка чрезвычайно эффектно - настоящая маленькая звезда.

"А потом она взяла мое платье", - с нежностью подписала кадр певица.

Дочь Гайтаны (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Фанаты предположили, что дочь может пойти по маминому пути - и тоже станет артисткой.

Ведь, как признавалась Гайтана ранее, Сапфир-Николь уже проявляет интерес к музыке и выступлениям.

Семья и жизнь за границей

Гайтана сейчас живет вместе с мужем, саундпродюсером Александром Смартом, и дочерью за пределами Украины.

Супруги познакомились во время совместной работы над одной из песен, а в 2017 году у них родилась дочь.

Гайтана с мужем и дочкой (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Ранее артистка рассказывала, что Сапфир-Николь посещает немецкую школу и занимается музыкой - мама записала ее на уроки фортепиано.

Несмотря на то, что певица редко делится моментами из личной жизни, в ее соцсетях часто появляются теплые семейные истории о дочери.

До этого Гайтана была в отношениях с продюсером Эдуардом Климом, однако в 2015 году пара разошлась.