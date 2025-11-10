ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-Николь

Понедельник 10 ноября 2025 12:40
UA EN RU
Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-Николь Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Гайтана потешила поклонников редким семейным кадром. Артистка поделилась фото своей доченьки - Сапфир-Николь, которую обычно не показывает публике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, в сториз исполнительница опубликовала трогательное фото 8-летней девочки, на котором та искренне улыбается прямо в объектив.

Сапфир-Николь позировала в роскошном концертном платье Гайтаны. Хотя наряд был великоват, выглядела малышка чрезвычайно эффектно - настоящая маленькая звезда.

"А потом она взяла мое платье", - с нежностью подписала кадр певица.

Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-НикольДочь Гайтаны (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Фанаты предположили, что дочь может пойти по маминому пути - и тоже станет артисткой.

Ведь, как признавалась Гайтана ранее, Сапфир-Николь уже проявляет интерес к музыке и выступлениям.

Семья и жизнь за границей

Гайтана сейчас живет вместе с мужем, саундпродюсером Александром Смартом, и дочерью за пределами Украины.

Супруги познакомились во время совместной работы над одной из песен, а в 2017 году у них родилась дочь.

Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-НикольГайтана с мужем и дочкой (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Ранее артистка рассказывала, что Сапфир-Николь посещает немецкую школу и занимается музыкой - мама записала ее на уроки фортепиано.

Несмотря на то, что певица редко делится моментами из личной жизни, в ее соцсетях часто появляются теплые семейные истории о дочери.

До этого Гайтана была в отношениях с продюсером Эдуардом Климом, однако в 2015 году пара разошлась.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
НАБУ пришло с обысками к Миндичу и Галущенко, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа