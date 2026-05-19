"Гарри Поттер" от HBO потерял актрису: кто не вернется во втором сезоне

Что известно об изменениях в актерском составе "Гарри Поттера"

В заявлении семья юной актрисы назвала причиной такого решения "непредвиденные обстоятельства".

"Из-за непредвиденных обстоятельств Грейси приняла трудное решение оставить роль Джинни Уизли в сериале HBO о Гарри Поттере после первого сезона", - заявили они.

По словам родных, пребывание в мире "Гарри Поттера" было замечательным опытом для актрисы. Она благодарна команде проекта за незабываемые впечатления.

"Грейси с нетерпением ждет возможностей, которые откроет перед ней будущее", - добавили они.

В HBO поддержали решение исполнительницы роли Джинни и поблагодарили ее за работу над первым сезоном.

"Желаем Грейси и ее семье всего наилучшего", - добавили в заявлении.

Кокрейн покинула сериал "Гарри Поттер" (instagram.com/graciebellecochrane)

Как известно, детей для съемок сериала выбирали среди десятков тысяч претендентов. Кокрейн сразу привлекла внимание зрителей, которые называли ее кастинг одним из самых удачных.

Героиня Джинни занимает особое место среди поклонников "поттерианы", в частности из-за ее будущих отношений с главным героем истории. В книгах она раскрывается как сильная, решительная и талантливая волшебница.

Других членов семьи Уизли в сериале также играют:

Молли - Кэтрин Паркинсон,

Фред - Тристан Гарланд

Джордж - Габриэль Гарланд

Перси - Руари Спунер

Рон - Аластор Стаут

Кто сыграет семью Уизли (фото: instagram.com/graciebellecochrane)

Что известно о втором сезоне "Гарри Поттера"

Сериал получил продолжение в мае. Его главной темой станет вторая книга "Гарри Поттер и тайная комната" Джоан Роулинг.

Основной актерский состав сохранится. Роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин, Гермионы - Арабелла Стэнтон, а Рона - Стаут.

А вот кто сыграет юного Тома Редла в продолжении, HBO еще не объявили. Известно, что на эту роль ищут акора в возрасте 16-19 лет.

Напомним, первый сезон сериала о Гарри Поттере выйдет уже на Рождество этого года.