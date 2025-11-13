Франция - Украина: Ребров не внес в заявку на матч двух ключевых исполнителей

Кто готовится к игре

В заявку вошли 23 футболиста из 25-ти, которые находятся в расположении команды. В список не попали защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский - оба игрока находятся под риском дисквалификации на игру с Исландией.

Заявка Украины

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Караваев, Тарас Михавко, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Детали матча

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На игре будет работать судейская бригада из Словении во главе с главным арбитром Славко Винчичем.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча Франция - Украина можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Вещание начнется в 20:30 с предматчевой студии, которую проведет Виталий Кравченко, а гостями станут - бывший игрок национальной команды Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. Непосредственно из столицы Франции к студии в прямом эфире присоединится корреспондентка Марина Машкина.

Сам поединок прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай.