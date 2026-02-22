Финальные аккорды Олимпиады-2026: как Украина попрощалась с Играми на зрелищной церемонии закрытия

"Красота в действии" на античной арене

Церемония закрытия состоялась не в одной из столиц Игр, а в уникальных декорациях - на знаменитой "Арене ди Верона" - древнеримском амфитеатре, построенном еще в 30 году нашей эры.

Художественный руководитель шоу Альфредо Аккатино назвал концепцию вечера "Красота в действии". По замыслу организаторов, событие должно было стать гимном итальянскому духу, где античная архитектура соединилась со сверхсовременными световыми технологиями. Шоу символизировало неразрывную связь между историей человечества и неисчерпаемой творческой энергией спорта.

Украинцы на церемонии

Почетное право нести сине-желтый флаг на параде атлетов получили представители лыжной акробатики - Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Фристайлисты - одни из немногих представителей сборной Украины, которые оставались в олимпийской деревне до последнего дня. Ведь их финальная дисциплина состоялась лишь накануне, 21 февраля.

Для Украины Олимпиада-2026 завершилась с неоднозначными результатами. Нашей сборной не удалось получить ни одной награды, что произошло в третий раз в истории наших выступлений на зимних Играх (после Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувера-2010).

Однако самым большим потрясением стала позорная дисквалификация скелетониста Владислава Гераскевича. Политически окрашенное решение об отстранении украинца стало очередным болезненным ударом по репутации самого МОК, который в стремлении придерживаться сомнительной "нейтральности" прибегнул к санкциям против атлета за его гражданскую позицию. Конфликт Гераскевича с комитетом стал одной из самых обсуждаемых тем за кулисами Игр.

Передача эстафеты Французским Альпам

Кульминацией вечера стал официальный протокол передачи олимпийских полномочий. Мэры Милана и Кортины-д'Ампеццо - Джузеппе Сала и Джанлука Лоренци - вернули флаг, который через руководительницу МОК Кирсти Ковентри перешел к мэру Ниццы Кристиану Эстрози.

Этот жест ознаменовал начало четырехлетнего пути к зимней Олимпиаде-2030, которую примут Французские Альпы. После передачи флага огонь Милана-2026 был официально погашен.