Фигурист Марсак: о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады

Атаки в Instagram и непоколебимая позиция

По словам спортсмена, после его публичных высказываний против участия "нейтральных" атлетов в международных соревнованиях, он столкнулся с волной хейта в соцсетях. Сторонники российского фигуриста Петра Гуменника пытались унизить украинца.

"Они писали мне: "Кто ты такой?". Мол, Гуменник - чемпион всяких всероссийских соревнований, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020, а я тогда в Таллине был 33-м, последним. Писали, что меня не должно было быть на Олимпиаде", - вспоминает Марсак.

Впрочем, ситуация приобрела иронический поворот непосредственно во время соревнований. Как оказалось, по итогам короткой программы Кирилл даже обошел россиянина, о чем сам он узнал только от журналистов в микс-зоне.

Марсак рассказывает, что латвийский фигурист на Играх спросил у него, не жалеет ли он о своих словах после хейта. На что украинец ответил категорически:

"Почему я должен жалеть, если я не меняю свою позицию? Я так же не хочу, чтобы они соревновались. Они не должны быть на этих соревнованиях, пока война продолжается", - заверил фигурист.

Существует ли "дедовщина" в фигурном катании

В общем, несмотря на острую конкуренцию, атмосфера среди топовых мировых фигуристов остается профессиональной и дружеской. Марсак отмечает, что мужское фигурное катание - это очень узкий круг людей, где все ведут себя как одна семья.

"У нас маленькое комьюнити. Мы все знаем друг друга, дружим, общаемся. Такой борьбы, чтобы кто-то кого-то ненавидел из-за титулов, нет", - объясняет атлет.

Даже абсолютные звезды льда, например американец Илья Малинин, не демонстрируют превосходства. По словам Кирилла, Малинин с уважением относится к коллегам. Интересно, что несмотря на происхождение, Илье удобнее общаться на английском, а его русский имеет сильный американский акцент.