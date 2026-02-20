RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Фиаско второй ракетки мира: звезда тенниса Синнер пакует чемоданы после четвертьфинала в Дохе

Янник Синнер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Вторая ракетка планеты Янник Синнер прекратил борьбу на турнире ATP 500 в Катаре. Итальянский теннисист в трех сетах уступил чеху Якубу Меншику, что стало главной неожиданностью четвертьфинальной стадии.

Драматическое противостояние в Дохе

Дебютная встреча на корте между итальянцем и чехом длилась более двух часов. Судьба первой партии определилась лишь на тай-брейке, где сильнее оказался 16-й номер рейтинга Меншик.

Несмотря на то, что Синнер сумел убедительно вернуться в игру во втором сете, отдав сопернику лишь два гейма, решающий отрезок матча остался за представителем Чехии.

Ключевым моментом третьей партии стал неудачный старт итальянца, который сразу проиграл гейм на своей подаче.

Несмотря на большое количество ошибок со стороны Меншика (41 против 28 у Синнера), именно Якуб продемонстрировал лучшую реализацию в критические моменты.

В итоге матч зафиксировал поражение фаворита со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Теперь в полуфинале чешский теннисист выйдет на корт против француза Артура Фиса.

Турнирные расклады и успехи конкурентов

В отличие от Синнера, лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сумел избежать вылета, хотя также находился в шаге от сенсации.

Испанец, проиграв первый сет Карену Хачанову по идентичному сценарию (6:7 на тай-брейке), нашел силы переломить ход поединка и выиграть две следующие партии. В следующем раунде Алькарас встретится с Андреем Рублевым.

Результаты женского турнира

Параллельно с мужскими соревнованиями, продолжается турнир серии WTA 1000 в Дубае. Для украинских болельщиков приятной новостью стал успех Элины Свитолиной.

Первая ракетка Украины пробилась в полуфинал, одолев в напряженном четвертьфинальном матче хорватку Антонию Ружич.

Ранее мы писали, как удар Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис