Фиаско второй ракетки мира: звезда тенниса Синнер пакует чемоданы после четвертьфинала в Дохе

Драматическое противостояние в Дохе

Дебютная встреча на корте между итальянцем и чехом длилась более двух часов. Судьба первой партии определилась лишь на тай-брейке, где сильнее оказался 16-й номер рейтинга Меншик.

Несмотря на то, что Синнер сумел убедительно вернуться в игру во втором сете, отдав сопернику лишь два гейма, решающий отрезок матча остался за представителем Чехии.

Ключевым моментом третьей партии стал неудачный старт итальянца, который сразу проиграл гейм на своей подаче.

Несмотря на большое количество ошибок со стороны Меншика (41 против 28 у Синнера), именно Якуб продемонстрировал лучшую реализацию в критические моменты.

В итоге матч зафиксировал поражение фаворита со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Теперь в полуфинале чешский теннисист выйдет на корт против француза Артура Фиса.

Турнирные расклады и успехи конкурентов

В отличие от Синнера, лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сумел избежать вылета, хотя также находился в шаге от сенсации.

Испанец, проиграв первый сет Карену Хачанову по идентичному сценарию (6:7 на тай-брейке), нашел силы переломить ход поединка и выиграть две следующие партии. В следующем раунде Алькарас встретится с Андреем Рублевым.

Результаты женского турнира

Параллельно с мужскими соревнованиями, продолжается турнир серии WTA 1000 в Дубае. Для украинских болельщиков приятной новостью стал успех Элины Свитолиной.

Первая ракетка Украины пробилась в полуфинал, одолев в напряженном четвертьфинальном матче хорватку Антонию Ружич.