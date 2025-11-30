ua en ru
Гран-при Катара обострило интригу в Формуле-1: Норрис против Ферстаппена - кто вырвет чемпионство?

Воскресенье 30 ноября 2025 20:08
UA EN RU
Гран-при Катара обострило интригу в Формуле-1: Норрис против Ферстаппена - кто вырвет чемпионство? Формула-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

На Гран-при Катара Макс Ферстаппен одержал ключевую победу, резко обострив борьбу за титул Формулы-1. Ландо Норрис потерял очки, а интрига перед финальным этапом сезона достигла максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Ферстаппен одерживает победу благодаря стратегии команды

Гонка на автодроме Лусаил завершилась победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Его успех обеспечила быстрая и продуманная стратегия команды, которая позволила опередить соперников на ключевых этапах заезда.

Вторым финишировал Оскар Пиастри из "Макларен", а третьим - Карлос Сайнс из "Уильямс", что стало вторым подиумом команды в сезоне.

Авария на старте и пит-стопы изменили расстановку

Ключевым моментом гонки стала авария Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга в начале дистанции, из-за чего большинство пилотов были вынуждены делать дополнительные пит-стопы.

Ограничения на использование шин в Катаре повлияли на тактику "Макларен" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри после обязательных заездов оказались позади соперников.

Норрис, который мог оформить чемпионство уже в Катаре, поднялся лишь на четвертую позицию из-за проблем конкурентов, а Пиастри так и не смог догнать Ферстаппена.

Таблица общего зачета перед финалом

После 23 этапов сезона команды расположились так:

  • Ландо Норрис ("Макларен") - 408 очков
  • Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 396
  • Оскар Пиастри ("Макларен") - 392
  • Джордж Расселл ("Мерседес") - 309
  • Шарль Леклер ("Феррари") - 230
  • Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 152
  • Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 150
  • Алекс Албон ("Уильямс") - 73
  • Карлос Сайнс ("Уильямс") - 64-
  • Исак Аджар ("Рэйсинг Буллз") - 51
  • Нико Хюлькенберг ("Заубер") - 49
  • Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - 48
  • Оливер Берман ("Гаас") - 41
  • Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 38
  • Юки Цунода ("Ред Булл") - 33
  • Эстебан Окон ("Гаас") - 32
  • Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - 32
  • Пьер Гасли ("Альпин") - 22
  • Габриэль Бортолето ("Заубер") - 19
  • Франко Колапинто ("Альпин") - 0
  • Джек Дуэн ("Альпин") - 0.

Для того, чтобы впервые в своей карьере стать чемпионом мира, Норрису достаточно финишировать на подиуме (1-3 место) в Абу-Даби, независимо от результата Ферстаппена.

Гонщику "Ред Булл" необходима не только победа, но и то, чтобы Норрис занял четвертое место или ниже.

В случае равенства очков, как это было в 2021 году, будет учитываться количество побед в основных гонках. Сейчас все трое претендентов имеют по семь триумфов, поэтому специалисты будут считать количество вторых мест.

Финал сезона ожидается напряженным

Гран-при Абу-Даби, последний этап сезона, начнется квалификацией 6 декабря в 16:00 по киевскому времени, основная гонка 7 декабря в 15:00.

Впервые за несколько сезонов титул в Формуле-1 решится именно на последнем этапе, и интрига сохранится до финального круга.

Ранее мы писали, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Кроме того, узнайте, когда и как гран-при Формулы-1 возвращается в Аргентину.

