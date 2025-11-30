Гран-при Катара обострило интригу в Формуле-1: Норрис против Ферстаппена - кто вырвет чемпионство?
На Гран-при Катара Макс Ферстаппен одержал ключевую победу, резко обострив борьбу за титул Формулы-1. Ландо Норрис потерял очки, а интрига перед финальным этапом сезона достигла максимума.
Ферстаппен одерживает победу благодаря стратегии команды
Гонка на автодроме Лусаил завершилась победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Его успех обеспечила быстрая и продуманная стратегия команды, которая позволила опередить соперников на ключевых этапах заезда.
Вторым финишировал Оскар Пиастри из "Макларен", а третьим - Карлос Сайнс из "Уильямс", что стало вторым подиумом команды в сезоне.
Авария на старте и пит-стопы изменили расстановку
Ключевым моментом гонки стала авария Пьера Гасли и Нико Хюлькенберга в начале дистанции, из-за чего большинство пилотов были вынуждены делать дополнительные пит-стопы.
Ограничения на использование шин в Катаре повлияли на тактику "Макларен" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри после обязательных заездов оказались позади соперников.
Норрис, который мог оформить чемпионство уже в Катаре, поднялся лишь на четвертую позицию из-за проблем конкурентов, а Пиастри так и не смог догнать Ферстаппена.
Таблица общего зачета перед финалом
После 23 этапов сезона команды расположились так:
- Ландо Норрис ("Макларен") - 408 очков
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 396
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 392
- Джордж Расселл ("Мерседес") - 309
- Шарль Леклер ("Феррари") - 230
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 152
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 150
- Алекс Албон ("Уильямс") - 73
- Карлос Сайнс ("Уильямс") - 64-
- Исак Аджар ("Рэйсинг Буллз") - 51
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") - 49
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - 48
- Оливер Берман ("Гаас") - 41
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") - 38
- Юки Цунода ("Ред Булл") - 33
- Эстебан Окон ("Гаас") - 32
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - 32
- Пьер Гасли ("Альпин") - 22
- Габриэль Бортолето ("Заубер") - 19
- Франко Колапинто ("Альпин") - 0
- Джек Дуэн ("Альпин") - 0.
Для того, чтобы впервые в своей карьере стать чемпионом мира, Норрису достаточно финишировать на подиуме (1-3 место) в Абу-Даби, независимо от результата Ферстаппена.
Гонщику "Ред Булл" необходима не только победа, но и то, чтобы Норрис занял четвертое место или ниже.
В случае равенства очков, как это было в 2021 году, будет учитываться количество побед в основных гонках. Сейчас все трое претендентов имеют по семь триумфов, поэтому специалисты будут считать количество вторых мест.
Финал сезона ожидается напряженным
Гран-при Абу-Даби, последний этап сезона, начнется квалификацией 6 декабря в 16:00 по киевскому времени, основная гонка 7 декабря в 15:00.
Впервые за несколько сезонов титул в Формуле-1 решится именно на последнем этапе, и интрига сохранится до финального круга.
