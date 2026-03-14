Роковая ошибка "Александрии": как одно касание рукой вывело ЛНЗ в лидеры чемпионата Украины

Триумфальное возвращение Путри и гол Ассинора

Черкасский коллектив владел инициативой на протяжении большей части встречи.

Ключевой эпизод первого тайма произошел на 33-й минуте, после выстрела Пастуха защитник гостей Боль сыграл рукой в собственной площадке.

Арбитр назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Илья Путря.

Для полузащитника этот гол стал особенным, поскольку он только что восстановился после травмы.

Точку в противостоянии хозяева поставили уже перед самым занавесом игры.

На 90-й минуте нападающий Ассинор воспользовался своим шансом и удвоил преимущество "пурпурно-белых", сняв все вопросы относительно победителя.

Турнирные перспективы команд

Благодаря этому результату ЛНЗ набрал важные очки и сенсационно поднялся на первую строчку турнирной таблицы, опередив донецкий "Шахтер" (свой матч "горняки" сыграют позже).

Для "Александрии" ситуация становится критической. Команда остается на 15-м месте, а разрыв с соседями по таблице только растет.

К тому же гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Кастильо в компенсированное время.