Фьюри вычеркнул Усика: британец обнародовал дерзкий план на 2026 год

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен провести 2026 год максимально насыщенно. Британский боксер планирует три поединка, возвращение титула и очередное объявление о завершении карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера каналу FurociTV.
37-летний "Цыганский король" уже определился с графиком возвращения на ринг. Первый поединок британца запланирован на 11 апреля, где его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов. Фьюри настроен агрессивно и обещает уверенную победу. Но это будет только началом.
"Идеальный год для меня - сначала разнести Махмудова в щепки, затем разбить Энтони Джошуа, а в конце года завоевать мировой титул", - поделился планами Тайсон.
Интересно, что Фьюри больше не считает третий бой против Александра Усика единственным вариантом для возвращения чемпионских поясов. Несмотря на то, что украинец дважды наносил поражение Тайсону, британец рассматривает и других соперников для решающего боя года.
По словам Фьюри, ему безразлично, у кого именно отбирать титул: у Усика или победителя дуэли между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли. Главная цель - завершить 2026 год в статусе чемпиона мира.
Британец также в своем репертуаре заговорил о завершении карьеры, однако снова оставил дверь открытой.
"После такого года я бы снова ушел на пенсию. Взял бы еще два года паузы, вернулся в 40 и сделал бы все снова. Когда бокс снова умрет, я вернусь, верну все обратно и приведу на свои бои самую большую ТВ-сеть мира. Поехали, 2026-й, мы идем!", - резюмировал Фьюри.
Напомним, что сейчас Тайсон Фьюри имеет серию из двух поражений подряд от Александра Усика в 2024 году. Это существенно повлияло на его позиции в рейтингах супертяжелого веса.
