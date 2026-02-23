Фьюри вычеркнул Усика: британец обнародовал дерзкий план на 2026 год

План на три поединка

37-летний "Цыганский король" уже определился с графиком возвращения на ринг. Первый поединок британца запланирован на 11 апреля, где его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов. Фьюри настроен агрессивно и обещает уверенную победу. Но это будет только началом.

"Идеальный год для меня - сначала разнести Махмудова в щепки, затем разбить Энтони Джошуа, а в конце года завоевать мировой титул", - поделился планами Тайсон.

Судьба трилогии с Усиком

Интересно, что Фьюри больше не считает третий бой против Александра Усика единственным вариантом для возвращения чемпионских поясов. Несмотря на то, что украинец дважды наносил поражение Тайсону, британец рассматривает и других соперников для решающего боя года.

По словам Фьюри, ему безразлично, у кого именно отбирать титул: у Усика или победителя дуэли между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли. Главная цель - завершить 2026 год в статусе чемпиона мира.

Пенсия и "воскрешение"

Британец также в своем репертуаре заговорил о завершении карьеры, однако снова оставил дверь открытой.

"После такого года я бы снова ушел на пенсию. Взял бы еще два года паузы, вернулся в 40 и сделал бы все снова. Когда бокс снова умрет, я вернусь, верну все обратно и приведу на свои бои самую большую ТВ-сеть мира. Поехали, 2026-й, мы идем!", - резюмировал Фьюри.

Напомним, что сейчас Тайсон Фьюри имеет серию из двух поражений подряд от Александра Усика в 2024 году. Это существенно повлияло на его позиции в рейтингах супертяжелого веса.