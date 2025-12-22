Фьюри - не приоритет: с кем Джошуа планирует провести следующий бой

"Титул важнее шоу"

Хирн предположил, что Джошуа охотнее провел бы бой с Фабио Уордли, а не с Тайсоном Фьюри. По словам промоутера, главная мотивация его подопечного - снова стать чемпионом мира:

"Энтони выбрал бы Уордли, потому что на кону будет титул. А это важнее, чем громкое шоу с Фьюри. Если бы нам предложили сначала поединок с Фабио, а затем - с Тайсоном, уверен, Джошуа согласился бы мгновенно".

При этом Хирн отметил, что организатор потенциального боя с Фьюри, Турки Аль аш-Шейх, скорее всего, не будет рассматривать кандидатуру Уордли.

"Я сомневаюсь, что его достопочтенность предложит нам Фабио. Но если все же да - мы согласимся. Без сомнений".

Триумфальное возвращение экс-чемпиона

19 декабря в американском Майами Джошуа уверенно победил шоумена Джейка Пола, нокаутировав его в шестом раунде. Это был первый бой британца за 15 месяцев.

Победой он закрыл неудачный титульный бой с Даниэлем Дюбуа в сентябре 2024 года. Теперь британский боксер стремится вернуть чемпионский статус - и по словам Хирна, именно титульные амбиции являются главной движущей силой его решений.

Кто такой Энтони Джошуа

36-летний британский боксер, уроженец города Уотфорд.

Олимпийский чемпион 2012 года в категории свыше 91 кг. В профи - с октября 2013 года. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.

В октябре 2014 года стал обладателем пояса ԜВС International. В апреле 2016-го стал чемпионом мира по версии IBF. Через год, нокаутировав Владимира Кличко, отобрал у него пояс WBA. А в марте 2018-го получил титул WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера.

В июне 2019-го потерял все пояса, сенсационно оказавшись в нокауте в противостоянии с американцем Энди Руисом. В декабре того же года вернул титулы, после победы над Руисом в реванше единогласным решением судей.

В сентябре 2021-го проиграл все трофеи Александру Усику единогласным решением. После чего уступил украинцу и в реванше (раздельное решение судей).

Далее имел лишь один чемпионский шанс: в сентябре 2024-го дрался с Дюбуа за титул IBF, но проиграл нокаутом в пятом раунде.