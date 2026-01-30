RU

Евро-2026 по футзалу: Украина в плей-офф сыграет с соперником по "бронзовому" финалу ЧМ

Украина против Франции в контрольном матче (фото fff.fr)
Автор: Андрей Костенко

На чемпионате Европы-2026 по футзалу завершились матчи группового раунда, по результатам которых сформировались все пары 1/4 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

На кого вышли "сине-желтые"

Сборная Украины квалифицировалась в плей-офф со второго места группы В. В своем квартете подопечные Александра Косенко одержали две победы - над Литвой (4:1) и Чехией (5:3). Но уступили Армении (1:2), которая и выиграла группу.

Таким образом в четвертьфинале "сине-желтые" вышли на победителя группы А - Францию. "Трехцветные" первый этап преодолели без поражений: победили Латвию (5:0) и Грузию (3:1) и сыграли вничью с Хорватией (2:2).

Будущий соперник хорошо знаком украинцам. На чемпионате мира-2024 именно французы были соперниками "сине-желтых" в "бронзовом" матче. Тогда Украина одержала разгромную победу - 7:1.

А в ноябре команды встретились в товарищеской игре в Лиможе. "Сине-желтые" снова праздновали победу - 3:1.

Матч Франция - Украина состоится в субботу, 31 января в латвийской Риге. Начало противостояния - в 17:00 по киевскому времени.

Кто еще пробился в плей-офф

Борьбу за награды Евро-2026 продолжают восемь команд.

От группы А, кроме Франции, в четвертьфинал пробилась команда Хорватии. Группа В делегировала Армению и Украину, квартет С - Испанию и Бельгию, D - Португалию и Италию.

В четвертьфинале между собой сыграют:

31 января

  • 17:00. Франция - Украина
  • 20:00. Армения - Хорватия

1 февраля

  • 17:00. Португалия - Бельгия
  • 20:00. Испания - Италия

Квартет полуфиналистов разыграет награды Евро-2026 в словенской Любляне. Оба матча 1/2 финала будут сыграны 4 февраля. А матч за третье место и финал - 7 февраля.

Действующими чемпионами Европы являются португальцы. Украина на прошлом континентальном первенстве финишировала четвертой.

