Элегантность королевы Рима: Свитолина поразила роскошной фотосессией после триумфа на WTA 1000 (фото и видео)

12:46 17.05.2026 Вс
2 мин
Украинская теннисистка получила свой 20-й титул в карьере и снялась в изящной фотосессии в самом сердце итальянской столицы
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала трехкратной чемпионкой престижного турнира WTA 1000 в Риме. Сразу после исторической победы организаторы устроили для украинки невероятную фотосессию и видеосъемку возле одного из главных символов города - легендарного фонтана Треви.

Фотосессия в сердце Рима: "Ближе всего к раю"

Свитолина появилась у знаменитого фонтана Треви в элегантном и утонченном образе, который подчеркнул ее статус главной триумфаторки турнира. Держа в руках заветный кубок, Элина позировала перед камерами мировых медиа, демонстрируя безупречный стиль и эмоции счастья.

Элина уже успела поделиться яркими кадрами и видео на своей странице в Instagram, трогательно подписав публикацию:

"Ближе всего к раю, что я когда-либо чувствовала", - написала она.

Тяжелая победа в финале

Путь к этому титулу для украинки стал настоящим испытанием. В финальном поединке Свитолина сошлась в упорной борьбе с четвертой ракеткой планеты, американкой Коко Гофф.

Матч держал в напряжении до последнего сета, однако Элина продемонстрировала фирменный характер и вырвала победу в трех партиях - 6:4, 6:7, 6:2.

Юбилейный титул и доминация на грунте

Эта победа принесла Свитолиной целую серию выдающихся карьерных достижений:

  • Самый большой титул в статусе мамы: Элина продолжает доказывать, что возвращение в большой спорт после рождения дочери может быть максимально триумфальным.
  • Юбилейный трофей: Это был 25-й финал для украинки на уровне WTA и ее 20-й юбилейный титул.
  • Грунтовое проклятие для соперниц: На грунтовых кортах Элина сыграла уже в восьмом финале в карьере - и выиграла все восемь!
  • Трехкратная чемпионка: Свитолина покорила Рим уже в третий раз. Ранее она поднимала этот кубок над головой в 2017 и 2018 годах.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

