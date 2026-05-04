Экс-жена Остапчука будет с ним судиться? Горняк подала заявление в полицию

18:29 04.05.2026 Пн
2 мин
Блогерша решила защищать себя уже не только публично, но и в правовом поле
aimg Иванна Пашкевич
Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, заявила, что обратилась в полицию из-за действий шоумена и его нынешней жены, блогерши Екатерины Полтавской.

По словам Горняк, Остапчук и Полтавская якобы вредили ее профессиональной репутации и нарушали ее покой.

Сперва Кристина решила защищаться публично - в интервью Алине Доротюк она рассказала свою версию брака с ведущим.

Однако теперь, по ее словам, дело переходит в юридическую плоскость.

"Я работаю 16 лет, у меня идеальная репутация в работе, я просто решила выйти и защитить себя. Я очень ценю свою работу, репутацию. Рассказывать, что я какая-то не такая, не такая нотариус, что-то не знаю, не умею или работаю в каких-то схемах - это для меня табу. Поэтому я вышла и защищалась", - сказала Горняк.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"На этом не конец! Я иду в юридическую плоскость защиты, сейчас мы с моим адвокатом подаем в полицию за то, что мой покой нарушается", - добавила она.

Кроме того, Кристина сообщила, что планирует сменить фамилию.

После развода она официально оставила фамилию Остапчук, однако теперь решила вернуть девичью.

Поэтому вскоре в документах она снова будет Кристиной Горняк.

Напомним, ранее Горняк говорила о причинах развода с Остапчуком.

Она утверждала, что в браке сталкивалась с эмоциональным давлением, конфликтами и агрессивным поведением со стороны ведущего после употребления алкоголя.

По словам Кристины, именно это стало одним из факторов, из-за которых она решила завершить отношения.

В то же время она отмечала, что долго не хотела выносить личное на публику, однако после волны обвинений и комментариев в сети решила защитить себя и свою репутацию.

