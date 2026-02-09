Экс-ведущая легендарного шоу "Лото Забава" впервые призналась, играла ли сама в лотерею

"Я помню там всю свою юность"

Руснак отметила, что "Лото Забава" стала для нее важным жизненным и профессиональным этапом, который длился много лет.

"Я еще существую. Я на прошлой неделе вела ту забаву. Там какое-то время Анатолий без меня работал, а потом меня начали использовать как подмену Анатолию, когда он не может. Я просто помню там всю свою юность", - рассказала актриса.

По словам звезды, участие в шоу пришлось на период ее обучения и переезда в Киев.

"Уже я в старших классах училась. Уже потом я переехала в Киев, уже мои друзья, сверстники, как они покупали эти билетики", - отметила Лариса.

Лариса Русняк вспомнила работу в "Лото Забава" (фото из открытых источников)

Семейный ритуал для миллионов зрителей

Актриса убеждена, что популярность "Лото Забавы" во многом объяснялась атмосферой семейного просмотра.

"Там целыми семьями просыпались специально в выходной, чтобы смотреть и сверять эти циферки", - сказала знаменитость.

В то же время она подчеркнула, что лично всегда относилась к лотереям сдержанно.

Играла ли сама в лотерею

Отвечая на вопрос о собственном участии в лотереях, экс-ведущая дала четкий ответ.

"Я никогда сама не покупала лотерею", - призналась она.

Артистка объяснила, что это связано с ее отношением к деньгам и азарту.

"Я не умею их копить, я не умею накапливать. Я себе просто делаю то, что мне нравится", - сказала актриса.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Руснак также поделилась наблюдениями относительно судьбы людей, которые выигрывали крупные суммы, отметив, что не все истории имели положительное продолжение.

"Преимущественно, к сожалению, трагические истории. Психологически оно травмирует, как ни странно, эти большие суммы", - рассказала Русняк.

В качестве примера она привела историю женщины, которая после выигрыша не знала, как изменить свою жизнь.

"Она говорит: "И что я теперь буду делать? Я всю жизнь убирала", - вспомнила актриса.

О честности "Лото Забавы"

Отдельно Лариса Руснак отметила, что за все время работы в проекте не сталкивалась ни с какими махинациями.

"Там все абсолютно бело. Люди, которые выигрывают, они выигрывают", - заявила ведущая мастерица театра имени Ивана Франко.

По ее словам, именно прозрачность и честные правила стали залогом многолетнего успеха программы.