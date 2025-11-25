ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лунин против Яремчука: вирус спровоцировал украинское дерби в Лиге чемпионов

Вторник 25 ноября 2025 15:37
UA EN RU
Лунин против Яремчука: вирус спровоцировал украинское дерби в Лиге чемпионов Фото: Андрей Лунин близок к дебюту в сезоне (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Андрей Лунин получил неожиданный шанс дебютировать за мадридский "Реал" в нынешнем сезоне. Сложившаяся ситуация не оставляет Хаби Алонсо другого выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.

Что случилось с Куртуа

Мадридцы официально объявили, что основной голкипер команды - 33-летний бельгиец Тибо Куртуа, пропустит матч 5-го тура Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". После медобследования у него диагностировали вирусное желудочно-кишечное заболевание - гастроэнтерит.

По состоянию здоровья голкипер остался в Испании и не отправился с командой в Пирей.

Есть ли выбор у Алонсо

В Грецию в составе "сливочных" отправились три голкипера. Кроме Лунина, это игроки молодежного состава - Фран Гонсалес и Хави Наварро.

Вряд ли Алонсо станет рисковать и доверять место в воротах кому-то из них. Поэтому выбор в пользу украинца - очевиден.

Для Лунина это может стать первой официальной игрой за "Реал" в сезоне-2025/26. Ранее Хаби Алонсо не привлекал кипера, и Лунин оставался в статусе резервного.

Лунин против Яремчука: вирус спровоцировал украинское дерби в Лиге чемпионов

Состав "Реала" на игру в Греции (фото: x.com/realmadriden)

Дуэль с Яремчуком

Матч в "Олимпиакос" - "Реал" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 26 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" идет среди лидеров основного этапа ЛЧ, имея три победы в четырех турах. "Олимпиакос", наоборот, отстает лишь с двумя ничьими в активе.

В составе греческого клуба выступает другой игрок сборной Украины - нападающий Роман Яремчук.

Форвард пропустил старт сезона из-за травмы, но после восстановления уже успел забить два гола и отдать ассист.

Ранее мы представили расписание всех матчей вторника в Лиге чемпионов: когда и с кем будут играть украинцы.

Также читайте, что сказал Гарри Кейн о своем переходе в "Барселону".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Реал Андрей Лунин
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины