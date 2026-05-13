Экс-фабрикант Саша Борисенко признался, почему не может найти любовь: "Даже животного нет"

"В личной жизни у меня никого нет", - признался Александр.

Артист не скрывает, что иногда ему бывает одиноко.

Борисенко пошутил, что дома у него нет даже домашнего любимца, поэтому иногда он звонит друзьям посреди ночи, чтобы просто поговорить.

"Бывает настолько скучно, у меня и животного дома нет. Я просто созваниваюсь с друзьями, говорю: "Давайте, может, поговорим". Они: "Саня, час ночи, ложись спать", - поделился он.

Александр также рассказал, что пока не пользуется сайтами знакомств.

По словам артиста, это его принципиальная позиция, хотя он не исключает, что со временем может ее изменить.

"Возможно, со временем я когда-то изменю это и в каком-то Tinder появлюсь, но пока не сижу", - отметил один из братьев Борисенко.

Напомним, братья Владимир и Александр Борисенко стали известными после участия в "Фабрике звезд 3".

В свое время они были одними из самых популярных молодых артистов страны.

Сегодня братьям по 32 года. За это время они заметно изменились внешне - отрастили усы, изменили стиль и повзрослели.

Музыкальную карьеру Борисенко почти оставили: Владимир занимается социальными инициативами и помощью ветеранам, а Александр работает в сфере дизайна, видеомонтажа и режиссуры.

